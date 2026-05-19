Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Расследования НАБУ и САП на Украине, вскрывающие преступления киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, с одной стороны, является цирком, а с другой убедительным доказательством того, что кукловоды, стоящие за фасадом украинского государства, реально существуют и это не выдумки российской пропаганды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.По словам Зорина, в последнее время тех, кто наблюдает за расследованиями НАБУ и САП на Украине, может посещать чувство, что мы подглядываем за жизнью какого-то опустившегося человека, и каждая новость о его преступлении уже не открытие.А потому, по мнению политолога, в этой истории с расследованиями важнее не то, что Зеленский аморальный тип, а что механизм внешнего управления, эти кукловоды, которые стоят за фасадом украинского государства, реально существуют – теперь это очевидно. "Что это не выдумки пропаганды российской. Что это реальные механизмы, на которых на Украине основано государство", – добавил Зорин.При этом он отметил, что расследования и суд уже дошли до экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и есть сведения о том, что НАБУ и САП завершают расследование против жены Зеленского Елены, для задержания которой якобы есть предостаточно поводов. То есть детективы ходят вокруг да около главы киевского режима, и выглядит это смешно и нелепо, считает эксперт.По мнению политолога, таким образом Америка и Европа, пытаясь играть роль властителей судеб всего человечества, одновременно давят на Украину и Россию, чтобы "гальванизировать труп евроатлантического геополитического колосса как доминирующего субъекта", то есть коллективного Запада. "На нашу страну они давят, передавая Украине какие-то новые технологии. А на Зеленского давят вот так – сливом компромата", – отметил Зорин.Он предположил, что в Европе и США рассчитывают таким образом приблизить стороны к некоему компромиссу, однако добиться устойчивого мира это не поможет – к нему путь один, считает собеседник, и на него указывает Россия, не меняя своей точки зрения долгие годы, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арест Ермака стал сигналом Европе – политологСудьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнениеУкраина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
Расследования НАБУ и САП на Украине, вскрывающие преступления киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, с одной стороны, является цирком, а с другой убедительным доказательством того, что кукловоды, стоящие за фасадом украинского государства, реально существуют и это не выдумки российской пропаганды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.
По словам Зорина, в последнее время тех, кто наблюдает за расследованиями НАБУ и САП на Украине, может посещать чувство, что мы подглядываем за жизнью какого-то опустившегося человека, и каждая новость о его преступлении уже не открытие.
"С Зеленским все уже абсолютно понятно... Это преступник, аморальный тип с достаточно низкими интеллектуальными способностями. Что тут еще нужно про него рассказать, какие еще доказательства нужны?" – считает гость эфира.
А потому, по мнению политолога, в этой истории с расследованиями важнее не то, что Зеленский аморальный тип, а что механизм внешнего управления, эти кукловоды, которые стоят за фасадом украинского государства, реально существуют – теперь это очевидно. "Что это не выдумки пропаганды российской. Что это реальные механизмы, на которых на Украине основано государство", – добавил Зорин.
При этом он отметил, что расследования и суд уже дошли до экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
и есть сведения о том, что НАБУ и САП завершают расследование против жены Зеленского Елены
, для задержания которой якобы есть предостаточно поводов. То есть детективы ходят вокруг да около главы киевского режима, и выглядит это смешно и нелепо, считает эксперт.
"НАБУ и САП – это органы, которыми управляют западные государства. И вот сидят эти детективы – у них гигабайты пленок, записей – и они решают, в какой момент и какой файл они выложат, на какую кнопку нажмут, какого чиновника прижучат. Здесь по жене ударим, здесь по другу, здесь по бизнес-партнеру. А вот самого его трогать не будем. Ну это же цирк просто какой-то", – прокомментировал эксперт.
По мнению политолога, таким образом Америка и Европа, пытаясь играть роль властителей судеб всего человечества, одновременно давят на Украину и Россию, чтобы "гальванизировать труп евроатлантического геополитического колосса как доминирующего субъекта", то есть коллективного Запада. "На нашу страну они давят, передавая Украине какие-то новые технологии. А на Зеленского давят вот так – сливом компромата", – отметил Зорин.
Он предположил, что в Европе и США рассчитывают таким образом приблизить стороны к некоему компромиссу, однако добиться устойчивого мира это не поможет – к нему путь один, считает собеседник, и на него указывает Россия, не меняя своей точки зрения долгие годы, подчеркнул он.
"На мой взгляд, позиция нашей страны здесь устойчивая, последовательная, никогда не менялась. И мы добьемся всех целей, которые перед собой поставили, и будем решать все задачи, которые в этом контексте возникают", – подытожил эксперт.
