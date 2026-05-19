https://crimea.ria.ru/20260519/tsirk-kuklovodov-chto-pokazali-dela-nabu-i-sap-na-ukraine-1156104761.html

Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине

Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине

Расследования НАБУ и САП на Украине, вскрывающие преступления киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, с одной стороны, является цирком, а с другой... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T08:12

2026-05-19T08:12

2026-05-19T08:12

василий зорин

мнения

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

коррупция

елена зеленская

владимир зеленский

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176eebb70c5779db0606cda52100724a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Расследования НАБУ и САП на Украине, вскрывающие преступления киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, с одной стороны, является цирком, а с другой убедительным доказательством того, что кукловоды, стоящие за фасадом украинского государства, реально существуют и это не выдумки российской пропаганды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.По словам Зорина, в последнее время тех, кто наблюдает за расследованиями НАБУ и САП на Украине, может посещать чувство, что мы подглядываем за жизнью какого-то опустившегося человека, и каждая новость о его преступлении уже не открытие.А потому, по мнению политолога, в этой истории с расследованиями важнее не то, что Зеленский аморальный тип, а что механизм внешнего управления, эти кукловоды, которые стоят за фасадом украинского государства, реально существуют – теперь это очевидно. "Что это не выдумки пропаганды российской. Что это реальные механизмы, на которых на Украине основано государство", – добавил Зорин.При этом он отметил, что расследования и суд уже дошли до экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и есть сведения о том, что НАБУ и САП завершают расследование против жены Зеленского Елены, для задержания которой якобы есть предостаточно поводов. То есть детективы ходят вокруг да около главы киевского режима, и выглядит это смешно и нелепо, считает эксперт.По мнению политолога, таким образом Америка и Европа, пытаясь играть роль властителей судеб всего человечества, одновременно давят на Украину и Россию, чтобы "гальванизировать труп евроатлантического геополитического колосса как доминирующего субъекта", то есть коллективного Запада. "На нашу страну они давят, передавая Украине какие-то новые технологии. А на Зеленского давят вот так – сливом компромата", – отметил Зорин.Он предположил, что в Европе и США рассчитывают таким образом приблизить стороны к некоему компромиссу, однако добиться устойчивого мира это не поможет – к нему путь один, считает собеседник, и на него указывает Россия, не меняя своей точки зрения долгие годы, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арест Ермака стал сигналом Европе – политологСудьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнениеУкраина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации

https://crimea.ria.ru/20260514/pochemu-ssha-ne-dopuskayut-evropu-k-peregovoram-po-ukraine-1155999731.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий зорин, мнения, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , украина, коррупция, елена зеленская, владимир зеленский