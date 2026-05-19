https://crimea.ria.ru/20260519/sotrudnika-kfu-uvolili-iz-za-zhestokogo-obrascheniya-s-bezdomnoy-sobakoy-1156126380.html

Замдиректора института в КФУ уволили из-за жестокого обращения с бездомной собакой

Замдиректора института в КФУ уволили из-за жестокого обращения с бездомной собакой - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Замдиректора института в КФУ уволили из-за жестокого обращения с бездомной собакой

Замдиректора одного из институтов Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского уволен с занимаемой должности из-за жестокого обращения с бездомной... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T11:02

2026-05-19T11:02

2026-05-19T11:32

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

животные

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110252/35/1102523593_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e50a961b173c2a481100bc3f9af1a44f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Замдиректора одного из институтов Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского уволен с занимаемой должности из-за жестокого обращения с бездомной собакой. Об этом сообщил и.о. ректора КФУ Владимир Курьянов.В конце апреля в мессенджерах появилось видеозапись, как во дворе дома на улице Кечкеметской мужчина без видимых причин бьет ногой собаку. Полиция организовала проверку. Позже выяснилось, что мужчина на видео – один из сотрудников руководящего звена Крымского федерального университета. Также стало известно, что это не первый случай проявления его агрессии к животным.И.о. ректора подчеркнул, что в стенах вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам."Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей. Я благодарю всех, кто обратил внимание на этот инцидент и выразил свою позицию. Ваша гражданская активность помогает нам становиться лучше", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошекВ Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено делоЦирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), животные, происшествия