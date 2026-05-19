Замдиректора института в КФУ уволили из-за жестокого обращения с бездомной собакой - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Замдиректора института в КФУ уволили из-за жестокого обращения с бездомной собакой
2026-05-19T11:02
2026-05-19T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Замдиректора одного из институтов Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского уволен с занимаемой должности из-за жестокого обращения с бездомной собакой. Об этом сообщил и.о. ректора КФУ Владимир Курьянов.В конце апреля в мессенджерах появилось видеозапись, как во дворе дома на улице Кечкеметской мужчина без видимых причин бьет ногой собаку. Полиция организовала проверку. Позже выяснилось, что мужчина на видео – один из сотрудников руководящего звена Крымского федерального университета. Также стало известно, что это не первый случай проявления его агрессии к животным.И.о. ректора подчеркнул, что в стенах вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам."Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей. Я благодарю всех, кто обратил внимание на этот инцидент и выразил свою позицию. Ваша гражданская активность помогает нам становиться лучше", – добавил он.
11:02 19.05.2026 (обновлено: 11:32 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Замдиректора одного из институтов Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского уволен с занимаемой должности из-за жестокого обращения с бездомной собакой. Об этом сообщил и.о. ректора КФУ Владимир Курьянов.
В конце апреля в мессенджерах появилось видеозапись, как во дворе дома на улице Кечкеметской мужчина без видимых причин бьет ногой собаку. Полиция организовала проверку. Позже выяснилось, что мужчина на видео – один из сотрудников руководящего звена Крымского федерального университета. Также стало известно, что это не первый случай проявления его агрессии к животным.
"Подобное поведение категорически противоречит ценностям нашего вуза. Мы считаем жестокое обращение с животными абсолютно недопустимым – вне зависимости от обстоятельств и статуса человека, совершившего этот поступок. Сообщаю, что трудовые отношения с данным сотрудником как с заместителем директора института расторгнуты", говорится в заявлении Курьянова, опубликованном на странице КФУ во "Вконтакте".
И.о. ректора подчеркнул, что в стенах вуза нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам.
"Мы воспитываем не только профессионалов, но и ответственных, сострадательных людей. Я благодарю всех, кто обратил внимание на этот инцидент и выразил свою позицию. Ваша гражданская активность помогает нам становиться лучше", добавил он.
