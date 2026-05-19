Шторм с градом идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Шторм с градом идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.В этот период сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют исключить поход в горы и лес, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Также во время ветра запрещено разведение открытого огня (более 10 м/с). Также на Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молния убила мужчину в КраснодареПоток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурьКупаться рано: вода в Крыму прогреется не раньше июня
Шторм с градом идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение

10:20 19.05.2026 (обновлено: 10:24 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 20 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В этот период сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют исключить поход в горы и лес, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших. Также во время ветра запрещено разведение открытого огня (более 10 м/с).
Также на Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.
