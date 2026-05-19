Рейтинг@Mail.ru
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/sevastopolets-vystupit-na-pervenstve-mira-po-radiosportu-v-sbornoy-rossii-1156145800.html
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
Спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле. Об... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T21:31
2026-05-19T21:31
севастополь
михаил развожаев
спорт
новости севастополя
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156145672_0:262:1280:982_1920x0_80_0_0_df16dc9a70d8d4948fac1637c0c9123e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всего севастопольцы завоевали 17 призовых мест на Первенстве России по радиоспорту, которое прошло в Воронеже. Мастерство участники демонстрировали в нескольких категориях, и в каждой из них были победители и призеры из Севастополя.Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТОКрымский спортсмен взял золото международного турнира по самбоС флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156145672_0:260:1280:1220_1920x0_80_0_0_83b9c35a23482848a6844fa7099749bd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, спорт, новости севастополя, россия
Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России

Севастополец Харлов выступит в составе сборной России на первенстве мира по радиоспорту

21:31 19.05.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваСевастополец Харлов выступит в составе сборной России на первенстве мира по радиоспорту
Севастополец Харлов выступит в составе сборной России на первенстве мира по радиоспорту
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Всего севастопольцы завоевали 17 призовых мест на Первенстве России по радиоспорту, которое прошло в Воронеже. Мастерство участники демонстрировали в нескольких категориях, и в каждой из них были победители и призеры из Севастополя.

"По результатам соревнований севастопольский спортсмен Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая будет представлять страну на Первенстве Мира в Венгрии в июле", – сообщил губернатор в своем канале на платформе МАКС.

Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
С флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
 
СевастопольМихаил РазвожаевСпортНовости СевастополяРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:17Значительная часть Запорожской области обесточена
23:01Рейд в Севастополе закрыли
22:57Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное
22:36Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
22:18Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
21:54В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
21:41"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
21:31Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
21:15Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
21:09В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России
20:59Над Крымом сбили беспилотники
20:41Во Львове люди разбили окна автобуса военкомов и спасли мобилизованного
20:29Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
20:11Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма
19:56В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
19:41ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
19:29За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
Лента новостейМолния