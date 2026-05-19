Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
Спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всего севастопольцы завоевали 17 призовых мест на Первенстве России по радиоспорту, которое прошло в Воронеже. Мастерство участники демонстрировали в нескольких категориях, и в каждой из них были победители и призеры из Севастополя.Ранее сообщалось, что севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТОКрымский спортсмен взял золото международного турнира по самбоС флагом и гимном: гимнасты РФ смогут выступать без ограничений
Севастополец Харлов выступит в составе сборной России на первенстве мира по радиоспорту