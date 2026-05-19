https://crimea.ria.ru/20260519/rossiya-znaet-koordinaty-tsentrov-prinyatiya-resheniy-na-territorii-latvii--svr-1156127204.html

Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР

Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР

Киевский режим убедил власти Латвии предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак беспилотниками по территории России. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T11:24

2026-05-19T11:24

2026-05-19T11:24

служба внешней разведки (свр)

латвия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

россия

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128590764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee16c20c36a4d43bea2220182a8bc436.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим убедил власти Латвии предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак беспилотниками по территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Как отметили в СВР, украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. Но в результате "пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения".В ведомстве отметили, что в данном случае латвийские руководители проявили наивность, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников. Кроме того, достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года.7 мая Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.В апреле Минобороны России опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА В Румынию залетел неизвестный дрон

латвия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), латвия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), россия, безопасность