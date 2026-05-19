Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР
Киевский режим убедил власти Латвии предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак беспилотниками по территории России. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим убедил власти Латвии предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак беспилотниками по территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Как отметили в СВР, украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. Но в результате "пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения".В ведомстве отметили, что в данном случае латвийские руководители проявили наивность, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников. Кроме того, достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года.7 мая Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.В апреле Минобороны России опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России.
РИА Новости Крым
Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР

России хорошо известны координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим убедил власти Латвии предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак беспилотниками по территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции… В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс", - говорится в сообщении.
Как отметили в СВР, украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. Но в результате "пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения".
В ведомстве отметили, что в данном случае латвийские руководители проявили наивность, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников. Кроме того, достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года.
"При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия", - подчеркнули в Службе внешней разведки.
7 мая Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
В апреле Минобороны России опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России.
