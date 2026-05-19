Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии
09:04 19.05.2026 (обновлено: 09:11 19.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 19-21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, целью учения являются совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.
Также учение направлено на проверку уровня подготовленности органов военного управления, войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии.
Кроме того, целью является практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению.
Накануне в Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.
В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
