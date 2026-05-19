Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Вооруженные силы России 19-21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T09:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 19-21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, целью учения являются совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника. Также учение направлено на проверку уровня подготовленности органов военного управления, войск, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии. Кроме того, целью является практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению.Накануне в Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.

ядерное оружие, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости, россия