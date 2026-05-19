Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 19.05.2026
Рейд в Севастополе закрыли

23:01 19.05.2026 (обновлено: 23:06 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
Это уже третье за день ограничение морского сообщения. До этого движение через бухту перекрывали в два часа дня на 40 минут. Второй раз рейд был закрыт в 17:26 на 10 минут.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
О причинах приостановки рейсов не сообщается.
В связи с закрытием рейда для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
