Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T14:42
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de050dd52cabb862d1c5fa7b29b594cc.jpg
Рейд в Севастополе открыли

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был перекрыт во вторник в 13:56, ограничение продлилось менее часа. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
