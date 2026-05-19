Рецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркой
44-летняя ранее судимая жительница Севастополя пойдет под суд за пьяное смертельное избиение знакомой. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 44-летняя ранее судимая жительница Севастополя пойдет под суд за пьяное смертельное избиение знакомой. Об этом сообщает пресс-служба

По данным Следствия, ссора с 63-летней знакомой произошла в ночь с 27 на 28 февраля в квартире дома по улице Горпищенко. Фигурантка избила и переместила пожилую женщину на лестничную площадку.Как уточняет пресс-служб прокуратуры города, потерпевшая являлась матерью соседа обвиняемой. Женщины вместе распивали спиртное в коммунальной квартире, где и поссорились, а затем подрались. С утра избитую пенсионерку нашел один из жильцов дома.Злоумышленницу задержали и взяли под стражу – оказалось, ранее она уже была судима. Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Достаточная доказательственная база собрана, дело направлено в суд.
