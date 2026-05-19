Рецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркой - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Рецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельную драку с пенсионеркой
Рецидивистка из Севастополя пойдет под суд за смертельное избиение 63-летней знакомой

13:09 19.05.2026 (обновлено: 13:10 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 44-летняя ранее судимая жительница Севастополя пойдет под суд за пьяное смертельное избиение знакомой. Об этом сообщает пресс-служба
По данным Следствия, ссора с 63-летней знакомой произошла в ночь с 27 на 28 февраля в квартире дома по улице Горпищенко. Фигурантка избила и переместила пожилую женщину на лестничную площадку.
"Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, однако несмотря на оказанную помощь скончалась спустя месяц от полученных телесных повреждений", – сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служб прокуратуры города, потерпевшая являлась матерью соседа обвиняемой. Женщины вместе распивали спиртное в коммунальной квартире, где и поссорились, а затем подрались. С утра избитую пенсионерку нашел один из жильцов дома.
Злоумышленницу задержали и взяли под стражу – оказалось, ранее она уже была судима. Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Достаточная доказательственная база собрана, дело направлено в суд.
