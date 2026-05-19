Работал по памяти: Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и рассказы

Российский археолог Александр Бутягин, который после задержания в Польше вернулся на родину в рамках обмена, успел написать в польском СИЗО два научных труда и... РИА Новости Крым, 19.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Российский археолог Александр Бутягин, который после задержания в Польше вернулся на родину в рамках обмена, успел написать в польском СИЗО два научных труда и несколько художественных рассказов. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, книга посвящена предметам, которые позволяют видеть античную культуру. Ученый выбрал 50 вещей, которые по-разному освещают разные особенности античной жизни: дом, семью, войну, смерть, религию."Самая наша главная задача – мы изучаем человека через вещи. Вот как в вещах проявляется такое сложное и многогранное явление, как человек. И через них мы как бы пытаемся увидеть греческую культуру. Ее каждый предмет, как фонарик или факел, подсвечивает какую-то часть античной культуры", – поясняет археолог.Там же, в СИЗО, Бутягин начал писать и вторую такую книгу – о римской культуре."Написал ее процентов на 40 к моменту освобождения. Теперь же буду продолжать на компьютере", – продолжает он.Оба труда затем предстоит перевести в электронный вид – все электронные средства были изъяты и остались в Польше. Свои работы ученый писал по памяти, без возможности использовать справочный материал. При этом, кроме научных книг, в заключении Бутягин, который занимается не только архиологией, но и состоит в Союзе писателей России, также написал несколько художественных рассказов и около десятка стихотворений.Сейчас ученый принимает участие в XXVII Международной научной конференции "Боспорские чтения", которая проходит в Керченском музее каменных древностей. Ученый представляет доклад о находках, которые были сделаны в XIX – начале XX века, в окрестностях Московского царства.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе были возвращены на Родину по формуле "пять на пять".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.

