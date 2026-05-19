Работал по памяти: Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и рассказы
Российский археолог Александр Бутягин, который после задержания в Польше вернулся на родину в рамках обмена, успел написать в польском СИЗО два научных труда и... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T09:32
Археолог Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и художественные рассказы
08:52 19.05.2026 (обновлено: 09:32 19.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Российский археолог Александр Бутягин, который после задержания в Польше вернулся на родину в рамках обмена, успел написать в польском СИЗО два научных труда и несколько художественных рассказов. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
"К счастью, была возможность писать, была возможность покупать бумагу, ручки. Я там исписал, наверное, ручек 20, может, 30... Надо было все-таки сохранять спокойствие мышления, держать в рабочем виде свой разум, а это не так легко, когда ты заперт в камере. И поэтому я вот спасался тем, что писал какие-то художественные тексты, но в первую очередь научные. Почти полностью написал такую книжицу "Античность пятидесяти предметов", – рассказал ученый.
По его словам, книга посвящена предметам, которые позволяют видеть античную культуру. Ученый выбрал 50 вещей, которые по-разному освещают разные особенности античной жизни: дом, семью, войну, смерть, религию.
"Самая наша главная задача – мы изучаем человека через вещи. Вот как в вещах проявляется такое сложное и многогранное явление, как человек. И через них мы как бы пытаемся увидеть греческую культуру. Ее каждый предмет, как фонарик или факел, подсвечивает какую-то часть античной культуры", – поясняет археолог.
Там же, в СИЗО, Бутягин начал писать и вторую такую книгу – о римской культуре.
"Написал ее процентов на 40 к моменту освобождения. Теперь же буду продолжать на компьютере", – продолжает он.
Оба труда затем предстоит перевести в электронный вид – все электронные средства были изъяты и остались в Польше. Свои работы ученый писал по памяти, без возможности использовать справочный материал. При этом, кроме научных книг, в заключении Бутягин, который занимается не только архиологией, но и состоит в Союзе писателей России, также написал несколько художественных рассказов и около десятка стихотворений.
"Написал десяток стихов разных, но не только на тюремные темы, не только шансон, там и другие темы подняты. А еще вот у меня было время, которого обычно дома не бывает, и я стал писать рассказы, и до этого я в жизни написал три рассказа, а тут написал сразу восемь. Самые разные, знаете – и исторического порядка, и про любовь, и про какие-то вот истории из жизни. Вот думаю, может быть, собрать их вместе и назвать рассказы, написанные в тюрьме", – продолжил гость эфира.
Сейчас ученый принимает участие в XXVII Международной научной конференции "Боспорские чтения", которая проходит в Керченском музее каменных древностей. Ученый представляет доклад о находках, которые были сделаны в XIX – начале XX века, в окрестностях Московского царства.
В декабре 2025 года
стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении
Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство
от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение
о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
28 апреля Бутягин был освобожден
из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе были возвращены на Родину
по формуле "пять на пять".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим
, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию,
подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.
