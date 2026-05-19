Путин прибыл в Китай - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Путин прибыл в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.05.2026
владимир путин (политик), россия, китай, визит путина в китай, политика, внешняя политика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, сообщает РИА Новости.
Российский лидер находится с визитом в Китае с 19 по 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Основная рабочая программа визита запланирована на среду, она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь.
После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе. В ходе встречи планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между нашими странами, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
После встречи в узком составе состоятся переговоры в расширенном составе. С российской стороны будут участвовать 39 человек, в том числе вице-премьеры, представители администрации президента и несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.
По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
После завершения переговоров состоится церемония подписания порядка 40 документов. Лидеры РФ и КНР подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, они примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
В завершении церемонии лидеры выступят с заявлениями для СМИ.
Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и увидится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году.
Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Завершит рабочую программу беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем. На нее приглашены по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня.
