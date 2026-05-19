Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин
06:08 19.05.2026 (обновлено: 06:11 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", – сказал Путин.
Президент указал на то, что в настоящее время отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства.
Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в различных сферах – от политики до оборонной сферы. Он отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
Президент РФ отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке, и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе. Введение на взаимной основе безвизового режима между Россией и Китаем не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами.
Он также выразил уверенность, что Москва и Пекин вместе будут и далее делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития двух стран и благополучия их народов, а также в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
"До скорой встречи в Пекине!" – подытожил обращение Путин.
