https://crimea.ria.ru/20260519/putin-obratilsya-s-poslaniem-k-grazhdanam-kitaya-nakanune-vizita-v-pekin-1156118789.html

Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин

Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин

Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T06:08

2026-05-19T06:08

2026-05-19T06:11

владимир путин (политик)

россия

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

сотрудничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156118839_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_820b4f579b8772eaba0f1302a38bf4f9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.Президент указал на то, что в настоящее время отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства.Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в различных сферах – от политики до оборонной сферы. Он отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.Президент РФ отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке, и заинтересованы в том, чтобы народы двух стран становились еще ближе. Введение на взаимной основе безвизового режима между Россией и Китаем не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами.Он также выразил уверенность, что Москва и Пекин вместе будут и далее делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития двух стран и благополучия их народов, а также в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности."До скорой встречи в Пекине!" – подытожил обращение Путин.

https://crimea.ria.ru/20260518/po-druzheski-i-otkrovenno-kakie-temy-putin-i-si-tszinpin-obsudyat-v-pekine-1156105981.html

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, сотрудничество