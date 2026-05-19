Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность
В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр... РИА Новости Крым, 19.05.2026
валентина лаврик
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.По ее словам, первая массовая пробная сдача ЕГЭ прошла 14 мая. По трем основным предметам организованы коллективы, которые непосредственно будут принимать экзамен и переводить данные в Рособрнадзор для перепроверки работы предметных комиссий. Кроме того, в республике при министерстве работает штаб по безопасности.Как сообщалось, 7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, а 22,5 тысячи девятиклассников подготовлены к основному госэкзамену.
валентина лаврик, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма
Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность

В Крыму откроются 53 пункта ЕГЭ и 117 пунктов ОГЭ – минобразования

18:18 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

"58 пунктов сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного государственного экзамена. Полностью технически все готово. Проведены пробные испытания", – проинформировала Лаврик.

По ее словам, первая массовая пробная сдача ЕГЭ прошла 14 мая. По трем основным предметам организованы коллективы, которые непосредственно будут принимать экзамен и переводить данные в Рособрнадзор для перепроверки работы предметных комиссий.
Кроме того, в республике при министерстве работает штаб по безопасности.

"Туда входят представители силовых структур и всех органов, которые являются межведомственным органом по обеспечению безопасности в такие важные периоды. Отработаны основные алгоритмы при любом виде опасности для сотрудников школ и сотрудников пункта проведения экзаменов", – сообщила министр.

Как сообщалось, 7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, а 22,5 тысячи девятиклассников подготовлены к основному госэкзамену.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
