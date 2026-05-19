https://crimea.ria.ru/20260519/punkty-ege-v-krymu-gotovy--kak-obespechena-bezopasnost-1156136901.html

Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность

Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность

В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T18:18

2026-05-19T18:18

2026-05-19T18:18

валентина лаврик

новости крыма

крым

образование в крыму и севастополе

минобраз крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_005535fa1fc949eaf765bdbd90e84322.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.По ее словам, первая массовая пробная сдача ЕГЭ прошла 14 мая. По трем основным предметам организованы коллективы, которые непосредственно будут принимать экзамен и переводить данные в Рособрнадзор для перепроверки работы предметных комиссий. Кроме того, в республике при министерстве работает штаб по безопасности.Как сообщалось, 7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, а 22,5 тысячи девятиклассников подготовлены к основному госэкзамену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускниковДля школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭВедущие вузы России изменили правила приема абитуриентов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина лаврик, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, минобраз крыма