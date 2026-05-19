Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность
В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T18:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму заработают 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Об этом РИА Новости Крым
сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.
"58 пунктов сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного государственного экзамена. Полностью технически все готово. Проведены пробные испытания", – проинформировала Лаврик.
По ее словам, первая массовая пробная сдача ЕГЭ прошла 14 мая. По трем основным предметам организованы коллективы, которые непосредственно будут принимать экзамен и переводить данные в Рособрнадзор для перепроверки работы предметных комиссий.
Кроме того, в республике при министерстве работает штаб по безопасности.
"Туда входят представители силовых структур и всех органов, которые являются межведомственным органом по обеспечению безопасности в такие важные периоды. Отработаны основные алгоритмы при любом виде опасности для сотрудников школ и сотрудников пункта проведения экзаменов", – сообщила министр.
Как сообщалось, 7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, а 22,5 тысячи девятиклассников подготовлены к основному госэкзамену.
