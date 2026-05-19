"По-шпионски" и с закрытыми глазами – как происходил обмен Бутягина
Процедура обмена задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина стала возможной благодаря объединенным усилиям международного научного... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Процедура обмена задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина стала возможной благодаря объединенным усилиям международного научного сообщества, родных и близких ученого и руководства РФ, при этом сам обмен происходил "по-шпионски". Об рассказал сам Бутягин в эфире радио "Спутник в Крыму"."Какие-то слухи о возможности обмена ходили, но именно на уровне слухов. И только меньше чем за неделю до него, наконец, адвокат мне сообщил об этом. Но мне иногда пересылали заголовки интернет-сообщений, что вот имя мое прозвучало даже в устах президента (России Владимира Путина – ред.), чего я, честно говоря, не ожидал. Конечно, в научном мире я довольно известен, но все-таки это совершенно другие сферы", – поделился Бутягин.Сейчас ученый благодарит коллег, друзей, родственников, администрацию "Эрмитажа", российское посольство в Польше и руководство РФ за объединенные усилия, которые привели к его спасению. При этом момент, когда узнал о предстоящем обмене, называет нервным, поскольку для этого пришлось отказаться от апелляций и всех дальнейших юридических услуг на фоне объективного понимания, что обмен в любой момент может сорваться.Пока новых поездок в Европу Бутягин не планирует, хотя подчеркивает, что, несмотря на русофобию европейских властей, международное научное сообщество все это время его очень поддерживало, а рядовые граждане и даже охранники польской тюрьмы относились с поддержкой и сочувствием."По-моему, 15 итальянских академиков написали письмо, поддерживающее меня. Но, знаете, тут ты рискуешь не только собой. Ты подвергаешь большой опасности и своих друзей, и знакомых, и огромное количество людей, которые тебе помогают. Поэтому пока я никуда ездить не планирую. Наша страна велика, дел у меня полно. Пока сосредоточусь на них", - говорит ученый и подчеркивает, что научную работу, в частности, продолжит и в Крыму.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ страны, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.После освобождения российского археолога Александра Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бутягин после освобождения продолжит научную деятельностьРоссия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИДАрхеолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму
