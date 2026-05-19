Рейтинг@Mail.ru
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/peregovory-v-tupike-pentagon-obvinil-zelenskogo-v-nezhelanii-dogovarivatsya--1156123592.html
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться - РИА Новости Крым, 19.05.2026
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T09:41
2026-05-19T09:41
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
владимир зеленский
сша
россия
украина
пентагон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_0:73:1069:674_1920x0_80_0_0_3bb4f183da8f92b3b6840b41c947f354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы территорий. Это следует из отчета генерального инспектора Пентагона перед конгрессом, пишет РИА Новости.Также в докладе подчеркивается сохраняющееся стратегическое и оперативное превосходство Вооруженных сил России над ВСУ. По данным Пентагона, Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов, нехваткой беспилотников и компонентов к ним, сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.Он также указал, что Конгресс с апреля 2024 года не принимал пакетов допфинансирования для поддержки Украины, а часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов Киев уже не получит из-за истечения срока ее выделения. При этом в докладе приводятся данные о помощи США в восстановлении как минимум 116 систем вооружений для ВСУ. Также в документе подчеркивается, что Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине.Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоПочему США не допускают Европу к переговорам по УкраинеОт возмездия не спрятаться, не скрыться: кто открыл охоту на Зеленского
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_112:63:946:688_1920x0_80_0_0_afbe473d62c366e9b5479077a680168a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир зеленский, сша, россия, украина, пентагон
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться

Пентагон: переговоры зашли в тупик из-за нежелания Зеленского решать вопрос территорий

09:41 19.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы территорий. Это следует из отчета генерального инспектора Пентагона перед конгрессом, пишет РИА Новости.
"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории… Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", – цитирует агентство выдержку из доклада аудитора военного ведомства для конгресса.
Также в докладе подчеркивается сохраняющееся стратегическое и оперативное превосходство Вооруженных сил России над ВСУ. По данным Пентагона, Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов, нехваткой беспилотников и компонентов к ним, сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.
"ВСУ столкнулись с деградацией возможностей", - констатирует аудитор.
Он также указал, что Конгресс с апреля 2024 года не принимал пакетов допфинансирования для поддержки Украины, а часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов Киев уже не получит из-за истечения срока ее выделения. При этом в докладе приводятся данные о помощи США в восстановлении как минимум 116 систем вооружений для ВСУ. Также в документе подчеркивается, что Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине.
Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко
Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине
От возмездия не спрятаться, не скрыться: кто открыл охоту на Зеленского
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииВладимир ЗеленскийСШАРоссияУкраинаПентагон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
09:14Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет
09:04Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии
08:52Работал по памяти: Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и рассказы
08:37Девять поездов "Таврия" задерживаются после перекрытия Крымского моста
08:19315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
08:12Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
07:52Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа
07:27Большинство округов Херсонской области полностью обесточены
07:10Крымский мост: обстановка на объекте во вторник утром
06:39Биолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа
06:08Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 мая
23:0210 часов закрытия Крымского моста и астероиды на пути к Земле: главное за день
22:47Задержка поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста – актуальные данные
22:40В Севастополе продлили программу льготной догазификации
22:21На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко
22:07Молния убила мужчину в Краснодаре
21:57На Украине вооруженные люди отбили мужчину у ТЦК
Лента новостейМолния