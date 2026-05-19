"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться

2026-05-19T09:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы территорий. Это следует из отчета генерального инспектора Пентагона перед конгрессом, пишет РИА Новости.Также в докладе подчеркивается сохраняющееся стратегическое и оперативное превосходство Вооруженных сил России над ВСУ. По данным Пентагона, Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов, нехваткой беспилотников и компонентов к ним, сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.Он также указал, что Конгресс с апреля 2024 года не принимал пакетов допфинансирования для поддержки Украины, а часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов Киев уже не получит из-за истечения срока ее выделения. При этом в докладе приводятся данные о помощи США в восстановлении как минимум 116 систем вооружений для ВСУ. Также в документе подчеркивается, что Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине.Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоПочему США не допускают Европу к переговорам по УкраинеОт возмездия не спрятаться, не скрыться: кто открыл охоту на Зеленского

