https://crimea.ria.ru/20260519/peregovory-v-tupike-pentagon-obvinil-zelenskogo-v-nezhelanii-dogovarivatsya--1156123592.html
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться - РИА Новости Крым, 19.05.2026
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T09:41
2026-05-19T09:41
2026-05-19T09:41
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
владимир зеленский
сша
россия
украина
пентагон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_0:73:1069:674_1920x0_80_0_0_3bb4f183da8f92b3b6840b41c947f354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы территорий. Это следует из отчета генерального инспектора Пентагона перед конгрессом, пишет РИА Новости.Также в докладе подчеркивается сохраняющееся стратегическое и оперативное превосходство Вооруженных сил России над ВСУ. По данным Пентагона, Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов, нехваткой беспилотников и компонентов к ним, сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.Он также указал, что Конгресс с апреля 2024 года не принимал пакетов допфинансирования для поддержки Украины, а часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов Киев уже не получит из-за истечения срока ее выделения. При этом в докладе приводятся данные о помощи США в восстановлении как минимум 116 систем вооружений для ВСУ. Также в документе подчеркивается, что Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине.Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоПочему США не допускают Европу к переговорам по УкраинеОт возмездия не спрятаться, не скрыться: кто открыл охоту на Зеленского
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_112:63:946:688_1920x0_80_0_0_afbe473d62c366e9b5479077a680168a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир зеленский, сша, россия, украина, пентагон
"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
Пентагон: переговоры зашли в тупик из-за нежелания Зеленского решать вопрос территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Договоренности по урегулированию конфликта на Украине не достигнуты из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который не желает обсуждать вопросы территорий. Это следует из отчета генерального инспектора Пентагона перед конгрессом, пишет РИА Новости.
"Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории… Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности", – цитирует агентство выдержку из доклада аудитора военного ведомства для конгресса.
Также в докладе подчеркивается сохраняющееся стратегическое и оперативное превосходство Вооруженных сил России над ВСУ. По данным Пентагона, Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов, нехваткой беспилотников и компонентов к ним, сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.
"ВСУ столкнулись с деградацией возможностей", - констатирует аудитор.
Он также указал, что Конгресс с апреля 2024 года не принимал пакетов допфинансирования для поддержки Украины, а часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов Киев уже не получит из-за истечения срока ее выделения. При этом в докладе приводятся данные о помощи США в восстановлении как минимум 116 систем вооружений для ВСУ. Также в документе подчеркивается, что Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине.
Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России
, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия добьется своих целей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: