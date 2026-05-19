Рейтинг@Mail.ru
"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/otvetnyy-udar-neizbezhen-v-rossii-predupredili-latviyu-1156146078.html
"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию - РИА Новости Крым, 19.05.2026
"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
Членство в НАТО не защитит страну, которая помогает украинским террористам, так что ответный удар России по Латвии неизбежен в случае запуска с ее территории... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T21:41
2026-05-19T21:41
василий небензя
латвия
россия
безопасность
в мире
беспилотник (бпла, дрон)
новости
оон
совет безопасности оон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126395429_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_6d38d04d26783a2691e8ced367c62e7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Членство в НАТО не защитит страну, которая помогает украинским террористам, так что ответный удар России по Латвии неизбежен в случае запуска с ее территории беспилотников по российским регионам. Об этом в ходе заседания совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред России при ООН Василий Небензя.По имеющимся у российских спецслужб новым данным, сказал Небензя, киевский режим не намерен ограничиваться одним лишь использованием воздушных коридоров, которые предоставляют ему государства Прибалтики для запуска беспилотников. На сегодняшний день глава киевского режима Владимир Зеленский уже убедил Ригу согласиться на проведение операции с территории Латвии, аргументируя тем, что место запуска БПЛА определить точно будет невозможно, но это не так, добавил Небензя.Он отметил, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, которые размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".Он подчеркнул, что Службе внешней разведки России хорошо известны координаты центров принятия решений на территории Латвии и "членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия".Также на заседании Небензя дал оценку переговорному процессу по Украине.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что киевский режим убедил латвийские власти предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак по территории России ударными беспилотниками, при этом в ведомстве отметили, что России известны координаты центров принятия решений на территории Латвии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над ЭстониейБолее 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам РоссииРоссия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР
латвия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126395429_0:0:2556:1917_1920x0_80_0_0_bfcd0ca3062eb0ccb272e907fd2ba533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, латвия, россия, безопасность, в мире, беспилотник (бпла, дрон), новости, оон, совет безопасности оон
"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию

Ответный удар России по Латвии неизбежен в случае содействия украинскому террору – Небензя

21:41 19.05.2026
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Членство в НАТО не защитит страну, которая помогает украинским террористам, так что ответный удар России по Латвии неизбежен в случае запуска с ее территории беспилотников по российским регионам. Об этом в ходе заседания совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По имеющимся у российских спецслужб новым данным, сказал Небензя, киевский режим не намерен ограничиваться одним лишь использованием воздушных коридоров, которые предоставляют ему государства Прибалтики для запуска беспилотников.
"Дроны планируют запустить также с территории этих стран", – подчеркнул он.
На сегодняшний день глава киевского режима Владимир Зеленский уже убедил Ригу согласиться на проведение операции с территории Латвии, аргументируя тем, что место запуска БПЛА определить точно будет невозможно, но это не так, добавил Небензя.
"Хочу обратить внимание всех, помышляющих на пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА", – сказал постпред РФ при ООН.
Он отметил, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, которые размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".

"Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен", – заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Службе внешней разведки России хорошо известны координаты центров принятия решений на территории Латвии и "членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия".
Также на заседании Небензя дал оценку переговорному процессу по Украине.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что киевский режим убедил латвийские власти предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак по территории России ударными беспилотниками, при этом в ведомстве отметили, что России известны координаты центров принятия решений на территории Латвии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
Более 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам России
Россия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР
 
Василий НебензяЛатвияРоссияБезопасностьВ миреБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиООНСовет безопасности ООН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:17Значительная часть Запорожской области обесточена
23:01Рейд в Севастополе закрыли
22:57Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное
22:36Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
22:18Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
21:54В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
21:41"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
21:31Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
21:15Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
21:09В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России
20:59Над Крымом сбили беспилотники
20:41Во Львове люди разбили окна автобуса военкомов и спасли мобилизованного
20:29Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
20:11Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма
19:56В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
19:41ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
19:29За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
Лента новостейМолния