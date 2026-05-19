https://crimea.ria.ru/20260519/otvetnyy-udar-neizbezhen-v-rossii-predupredili-latviyu-1156146078.html

"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию

"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию - РИА Новости Крым, 19.05.2026

"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию

Членство в НАТО не защитит страну, которая помогает украинским террористам, так что ответный удар России по Латвии неизбежен в случае запуска с ее территории... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T21:41

2026-05-19T21:41

2026-05-19T21:41

василий небензя

латвия

россия

безопасность

в мире

беспилотник (бпла, дрон)

новости

оон

совет безопасности оон

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126395429_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_6d38d04d26783a2691e8ced367c62e7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Членство в НАТО не защитит страну, которая помогает украинским террористам, так что ответный удар России по Латвии неизбежен в случае запуска с ее территории беспилотников по российским регионам. Об этом в ходе заседания совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил постпред России при ООН Василий Небензя.По имеющимся у российских спецслужб новым данным, сказал Небензя, киевский режим не намерен ограничиваться одним лишь использованием воздушных коридоров, которые предоставляют ему государства Прибалтики для запуска беспилотников. На сегодняшний день глава киевского режима Владимир Зеленский уже убедил Ригу согласиться на проведение операции с территории Латвии, аргументируя тем, что место запуска БПЛА определить точно будет невозможно, но это не так, добавил Небензя.Он отметил, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, которые размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".Он подчеркнул, что Службе внешней разведки России хорошо известны координаты центров принятия решений на территории Латвии и "членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия".Также на заседании Небензя дал оценку переговорному процессу по Украине.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что киевский режим убедил латвийские власти предоставить ВСУ свои военные базы для террористических атак по территории России ударными беспилотниками, при этом в ведомстве отметили, что России известны координаты центров принятия решений на территории Латвии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над ЭстониейБолее 1000 беспилотников запустили ВСУ по регионам РоссииРоссия знает координаты центров принятия решений на территории Латвии – СВР

латвия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, латвия, россия, безопасность, в мире, беспилотник (бпла, дрон), новости, оон, совет безопасности оон