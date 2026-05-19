Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 7% и 6% бронирований в мае с животными соответственно", – сказано в сообщении.В Санкт-Петербурге средняя стоимость размещения в сутки составляет 5312 рублей, в Сочи – 3448, в Москве – 5287.Ялта вошла во вторую тройку лидеров вместе с Краснодаром и Казанью. В курортной столице Крыма средний чек за ночевку составляет 5408 рублей. В столице Кубани – 4083, в Казани – 6856 рублей.Также в число лидеров вошла Алушта со средним ценником на проживание в 4101 рубль, Анапа – 3595, Геленджик – 4794 и Калининград – 3993 рублей в сутки.Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
Ялта и Алушта вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха с питомцами в мае – Твил

22:18 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 7% и 6% бронирований в мае с животными соответственно", – сказано в сообщении.
В Санкт-Петербурге средняя стоимость размещения в сутки составляет 5312 рублей, в Сочи – 3448, в Москве – 5287.
Ялта вошла во вторую тройку лидеров вместе с Краснодаром и Казанью. В курортной столице Крыма средний чек за ночевку составляет 5408 рублей. В столице Кубани – 4083, в Казани – 6856 рублей.
Также в число лидеров вошла Алушта со средним ценником на проживание в 4101 рубль, Анапа – 3595, Геленджик – 4794 и Калининград – 3993 рублей в сутки.
Сразу семь крымских городов вошли в десятку лидирующих направлений для экономного отдыха в России в мае 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
