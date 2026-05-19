Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт
2026-05-19T15:08
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, министерство обороны рф
Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт

Освобождение Волоховки расширило зону безопасности и дало контроль над важной дорогой

15:08 19.05.2026
 
© Министерство обороны РФПодразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Освобождение Волоховки в Харьковской области позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области ,сообщали ранее в военном ведомстве РФ
"Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта", - проинформировали в Минобороны.
По данным министерства, во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки противника, а мотострелки совместно с расчетами ударных дронов выбивали украинских националистов из зданий, подвалов и блиндажей. Расчеты артиллерии вели контрбатарейную борьбу, а также поражали пункты управления БПЛА и системы связи украинских националистов.
"Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, оставив свои позиции", - дополнили в военном ведомстве обстоятельства операции.
В Минобороны также сообщают о продолжающемся наступлении группировки "Север" сразу на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
С начала года Вооруженные силы России освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов, сообщал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьМинистерство обороны РФ
 
