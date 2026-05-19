Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт - РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T15:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Освобождение Волоховки в Харьковской области позволило расширить зону безопасности и взять под контроль важную дорогу. Об этом проинформировали в Минобороны России.Подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области ,сообщали ранее в военном ведомстве РФПо данным министерства, во время штурма операторы разведывательных дронов выявляли огневые точки противника, а мотострелки совместно с расчетами ударных дронов выбивали украинских националистов из зданий, подвалов и блиндажей. Расчеты артиллерии вели контрбатарейную борьбу, а также поражали пункты управления БПЛА и системы связи украинских националистов."Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, оставив свои позиции", - дополнили в военном ведомстве обстоятельства операции.В Минобороны также сообщают о продолжающемся наступлении группировки "Север" сразу на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.С начала года Вооруженные силы России освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов, сообщал ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле призвали Зеленского вывести войска из ДонбассаМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОНовости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике

