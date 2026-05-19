Рейтинг@Mail.ru
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/obraschenie-putina-k-grazhdanam-kitaya-stalo-poslaniem-vsemu-miru--politolog-1156139707.html
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
Видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам Китая в преддверии его визита в КНР по своей форме стало необычным явлением в международной... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T16:54
2026-05-19T17:04
вадим колесниченко
мнения
политика
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
дональд трамп
россия
сша
китай
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156139593_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_811c332df7ed5ed6930b4702d0c2e09a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам Китая в преддверии его визита в КНР по своей форме стало необычным явлением в международной дипломатии. Примечательно и то, что по своему содержанию оно было адресовано всему миру и содержало акценты, имеющие особое значение для лидера США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, в котором отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин будут и дальше делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития их народов и в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.По словам Колесниченко, лидеры стран перед серьезным государственным визитом, как правило, готовят программное заявление, в котором оценивают нынешнее положение дел и базовые задачи, стоящие перед их странами на перспективу. Обычно это статья, которая публикуется, когда встреча происходит. Если речь о дежурном визите, то и этого не бывает, поскольку непонятно, чем вообще закончатся переговоры, добавил политолог.Такое видеообращение лидера России к китайскому народу не просто впервые в практике нашего президента – "это действительно необычное явление в международной дипломатии", подчеркнул эксперт."И сделано оно в первую очередь для международного сообщества. Для того, чтобы увидели и на Западе, и на Востоке, и в Азии", – сказал Колесниченко.Политолог обратил внимание на то, что выступление Путина было достаточно кратким, при этом содержало основные акценты на том, что будет происходить во время его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.В свете сказанного и учитывая тот факт, что недавнему визиту в Китай президента США Дональда Трампа не предшествовало объявление им повестки предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, обращение президента России Владимира Путина приобретает еще более серьезное значение, считает политолог."Сразу же после визита Трампа, который со всей очевидностью оказался неудачным, будет визит нашего президента, который предваряется не только графиком событий, но и вопросами, которые будут рассмотрены. И ключевое для нас и для всего мира, как я полагаю, – это подписание декларации о многополярном мире и новых международных правилах", – подчеркнул Колесниченко.В этом документе, по его мнению, будет задекларировано то, о чем президент РФ Владимир Путин говорит с далекого 2007 года, начиная со знаменитой речи на Мюнхенской конференции, а Си Цзиньпин повторяет последние лет 5 – 7, отметил он.Кроме того, декларация, которую подпишут Владимир Путин и Си Цзиньпин, будет провозглашать, что "отношения в мире должны быть равноправные, а не в зависимости от того, что если ты большой и сильный, то тебе нужно все, а если ты слабый и маленький, то тебе нельзя ничего", добавил он.Таким образом впервые письменно, документально будет зафиксировано то, что заявлялось публично уже неоднократно лидерами двух сверхдержав, отметил политолог."До сегодняшнего дня эта позиция о многополярности и о неделимой безопасности проявлялась в высказываниях: были заявления нашего президента и руководителя Китая. Сегодня это будет солидарная позиция, которая говорит, что мы с Китаем дружим в вопросе нового мироустройства. Это очень важно", – сказал Колесниченко.По словам Колесниченко, это станет и своего рода ответом лидеру США на многие его запросы.Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне сообщил, что программа официального визита российского лидера в Китай будет очень насыщенной, а по завершении переговоров состоится церемония подписания около 40 документов, в частности примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство Что будет с вернувшимися в Россию релокантами
россия
сша
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156139593_0:0:1547:1160_1920x0_80_0_0_14e4e6daa1bd86e9f4a19fed84c0521e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим колесниченко, мнения, политика, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп, россия, сша, китай, внешняя политика
Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог

Обращение президента России к гражданам Китая стало посланием для всего мира – политолог

16:54 19.05.2026 (обновлено: 17:04 19.05.2026)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин выступил с обращением к народу Китая
Владимир Путин выступил с обращением к народу Китая
© Пресс-служба Кремля
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам Китая в преддверии его визита в КНР по своей форме стало необычным явлением в международной дипломатии. Примечательно и то, что по своему содержанию оно было адресовано всему миру и содержало акценты, имеющие особое значение для лидера США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, в котором отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин будут и дальше делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития их народов и в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
По словам Колесниченко, лидеры стран перед серьезным государственным визитом, как правило, готовят программное заявление, в котором оценивают нынешнее положение дел и базовые задачи, стоящие перед их странами на перспективу. Обычно это статья, которая публикуется, когда встреча происходит. Если речь о дежурном визите, то и этого не бывает, поскольку непонятно, чем вообще закончатся переговоры, добавил политолог.
Такое видеообращение лидера России к китайскому народу не просто впервые в практике нашего президента – "это действительно необычное явление в международной дипломатии", подчеркнул эксперт.
"И сделано оно в первую очередь для международного сообщества. Для того, чтобы увидели и на Западе, и на Востоке, и в Азии", – сказал Колесниченко.
Политолог обратил внимание на то, что выступление Путина было достаточно кратким, при этом содержало основные акценты на том, что будет происходить во время его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Вопросы главные были затронуты: о мире, добрососедстве и о том, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Это очень важно. Потому что с точки зрения политологии и обсуждения мировых СМИ сегодня есть три ключевых лидера: Китай, США и Россия... И все отлично понимают, что от взаимодействия между Россией, Пекином и Вашингтоном будет зависеть будущее всей планеты", – сказал он.
В свете сказанного и учитывая тот факт, что недавнему визиту в Китай президента США Дональда Трампа не предшествовало объявление им повестки предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, обращение президента России Владимира Путина приобретает еще более серьезное значение, считает политолог.
"Сразу же после визита Трампа, который со всей очевидностью оказался неудачным, будет визит нашего президента, который предваряется не только графиком событий, но и вопросами, которые будут рассмотрены. И ключевое для нас и для всего мира, как я полагаю, – это подписание декларации о многополярном мире и новых международных правилах", – подчеркнул Колесниченко.
В этом документе, по его мнению, будет задекларировано то, о чем президент РФ Владимир Путин говорит с далекого 2007 года, начиная со знаменитой речи на Мюнхенской конференции, а Си Цзиньпин повторяет последние лет 5 – 7, отметил он.
"О том, что гегемона уже нет, что мир многополярен и у всех есть свои права. И, я думаю, там будет зашито в канву то, о чем наш президент говорил еще перед началом специальной военной операции: о том, что есть такое понятие, как неделимая безопасность. То есть нельзя обеспечивать безопасность одного государства за счет безопасности другого", – сказал Колесниченко.
Кроме того, декларация, которую подпишут Владимир Путин и Си Цзиньпин, будет провозглашать, что "отношения в мире должны быть равноправные, а не в зависимости от того, что если ты большой и сильный, то тебе нужно все, а если ты слабый и маленький, то тебе нельзя ничего", добавил он.
Таким образом впервые письменно, документально будет зафиксировано то, что заявлялось публично уже неоднократно лидерами двух сверхдержав, отметил политолог.
"До сегодняшнего дня эта позиция о многополярности и о неделимой безопасности проявлялась в высказываниях: были заявления нашего президента и руководителя Китая. Сегодня это будет солидарная позиция, которая говорит, что мы с Китаем дружим в вопросе нового мироустройства. Это очень важно", – сказал Колесниченко.
По словам Колесниченко, это станет и своего рода ответом лидеру США на многие его запросы.
"По сути, это ответ Трампу, который не хотел этого, и его политика за последние два года была направлена на то, чтобы не допустить сближения России и Китая", – заключил эксперт.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне сообщил, что программа официального визита российского лидера в Китай будет очень насыщенной, а по завершении переговоров состоится церемония подписания около 40 документов, в частности примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
Что будет с вернувшимися в Россию релокантами
 
Вадим КолесниченкоМненияПолитикаВладимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)Дональд ТрампРоссияСШАКитайВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
16:54Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
16:37Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
16:28Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты
16:22ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека
16:08На Украине хотят в 10 раз увеличить штрафы за русский язык
15:38Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
15:22Исторический полет: 18 лет назад в небо поднялся Sukhoi Superjet 100
15:08Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт
15:00В Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
14:52На Солнце произошли три сильнейшие вспышки
14:42Рейд в Севастополе открыли
14:40ВТБ: почти половина россиян хочет завести личного ИИ-агента
14:33В Севастополе временно перекроют движение возле Байдарских ворот
14:24Над Крымом отработала ПВО - что известно
14:14На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов
14:02В Севастополе остановили движение морского транспорта
13:52"По-шпионски" и с закрытыми глазами – как происходил обмен Бутягина
13:40В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник
13:21Критические разрушения: газовые объекты Украины третий день под массированным ударом
Лента новостейМолния