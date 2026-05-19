Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог

2026-05-19T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам Китая в преддверии его визита в КНР по своей форме стало необычным явлением в международной дипломатии. Примечательно и то, что по своему содержанию оно было адресовано всему миру и содержало акценты, имеющие особое значение для лидера США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент России Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, в котором отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин будут и дальше делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития их народов и в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.По словам Колесниченко, лидеры стран перед серьезным государственным визитом, как правило, готовят программное заявление, в котором оценивают нынешнее положение дел и базовые задачи, стоящие перед их странами на перспективу. Обычно это статья, которая публикуется, когда встреча происходит. Если речь о дежурном визите, то и этого не бывает, поскольку непонятно, чем вообще закончатся переговоры, добавил политолог.Такое видеообращение лидера России к китайскому народу не просто впервые в практике нашего президента – "это действительно необычное явление в международной дипломатии", подчеркнул эксперт."И сделано оно в первую очередь для международного сообщества. Для того, чтобы увидели и на Западе, и на Востоке, и в Азии", – сказал Колесниченко.Политолог обратил внимание на то, что выступление Путина было достаточно кратким, при этом содержало основные акценты на том, что будет происходить во время его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.В свете сказанного и учитывая тот факт, что недавнему визиту в Китай президента США Дональда Трампа не предшествовало объявление им повестки предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, обращение президента России Владимира Путина приобретает еще более серьезное значение, считает политолог."Сразу же после визита Трампа, который со всей очевидностью оказался неудачным, будет визит нашего президента, который предваряется не только графиком событий, но и вопросами, которые будут рассмотрены. И ключевое для нас и для всего мира, как я полагаю, – это подписание декларации о многополярном мире и новых международных правилах", – подчеркнул Колесниченко.В этом документе, по его мнению, будет задекларировано то, о чем президент РФ Владимир Путин говорит с далекого 2007 года, начиная со знаменитой речи на Мюнхенской конференции, а Си Цзиньпин повторяет последние лет 5 – 7, отметил он.Кроме того, декларация, которую подпишут Владимир Путин и Си Цзиньпин, будет провозглашать, что "отношения в мире должны быть равноправные, а не в зависимости от того, что если ты большой и сильный, то тебе нужно все, а если ты слабый и маленький, то тебе нельзя ничего", добавил он.Таким образом впервые письменно, документально будет зафиксировано то, что заявлялось публично уже неоднократно лидерами двух сверхдержав, отметил политолог."До сегодняшнего дня эта позиция о многополярности и о неделимой безопасности проявлялась в высказываниях: были заявления нашего президента и руководителя Китая. Сегодня это будет солидарная позиция, которая говорит, что мы с Китаем дружим в вопросе нового мироустройства. Это очень важно", – сказал Колесниченко.По словам Колесниченко, это станет и своего рода ответом лидеру США на многие его запросы.Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне сообщил, что программа официального визита российского лидера в Китай будет очень насыщенной, а по завершении переговоров состоится церемония подписания около 40 документов, в частности примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

