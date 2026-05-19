Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике
Подразделения ВСУ за сутки боев потеряли в зоне ответственности всех группировок войск ВС РФ еще 1175 боевиков, а также вооружение и военную технику, сообщается РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ за сутки боев потеряли в зоне ответственности всех группировок войск ВС РФ еще 1175 боевиков, а также вооружение и военную технику, сообщается во вторник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 190 боевиков киевского режима, 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 190 солдат, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 160 боевиков, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы группировки войск "Центр" составили свыше 280 человек, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожили более 315 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 40 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариватьсяКогда закончится СВО - ответ Кремля
