Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике
2026-05-19T12:53
Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике

Подразделения ВСУ за сутки боев потеряли еще 1 175 боевиков - Минобороны

12:53 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ за сутки боев потеряли в зоне ответственности всех группировок войск ВС РФ еще 1175 боевиков, а также вооружение и военную технику, сообщается во вторник в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 190 боевиков киевского режима, 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 190 солдат, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 160 боевиков, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы группировки войск "Центр" составили свыше 280 человек, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожили более 315 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 40 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 651 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.
