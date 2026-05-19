Над Крымом сбили беспилотники
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
пво
министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, пво
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и еще 10 регионами России уничтожили 56 беспилотников ВСУ

20:59 19.05.2026 (обновлено: 21:06 19.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 56 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и другими регионами России во второй половине дня во вторник. Об этом сообщили в Минобороны.
Воздушные атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым и территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом", - сказано в сообщении.
Это уже третья за день атака на Крым. В ночь на вторник 315 беспилотников пытались атаковать Крым и еще 18 российских регионов. Силы ПВО отразили атаку. В первой половине дня над полуостровом и еще 13 регионами страны сбили еще 70 вражеских БПЛА.
