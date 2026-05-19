На Украине хотят в 10 раз увеличить штрафы за русский язык
На Украине языковой омбудсмен предложила в 10 раз поднять штрафы за русский язык
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На Украине предложили в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык. С такой инициативой выступила языковой омбудсмен Елена Ивановская, пишут местные СМИ.
По данным издания, сейчас штраф за русский язык составляет 5100 гривен или 115 долларов, а за повторное нарушение – 11 900 гривен или 270 долларов.
"Умножить штрафы за использование русского языка на 10 - это вполне рабочий вариант для систематических нарушителей", - цитирует чиновницу украинское издание.
При этом Ивановская уточнила, что речь идет об увеличении штрафов для нарушителей, которые предпочитают регулярно платить небольшие штрафы за использование русского языка.
Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным
для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
