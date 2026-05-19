На Украине хотят в 10 раз увеличить штрафы за русский язык

На Украине предложили в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык. С такой инициативой выступила языковой омбудсмен Елена Ивановская,...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На Украине предложили в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык. С такой инициативой выступила языковой омбудсмен Елена Ивановская, пишут местные СМИ.По данным издания, сейчас штраф за русский язык составляет 5100 гривен или 115 долларов, а за повторное нарушение – 11 900 гривен или 270 долларов.При этом Ивановская уточнила, что речь идет об увеличении штрафов для нарушителей, которые предпочитают регулярно платить небольшие штрафы за использование русского языка.Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведетКультурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на УкраинеГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады

