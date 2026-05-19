На Солнце произошли три сильнейшие вспышки - РИА Новости Крым, 19.05.2026
На Солнце произошли три сильнейшие вспышки
Три вспышки высшего уровня X зафиксированы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T14:52
2026-05-19T14:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три вспышки высшего уровня X зафиксированы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Эксперты, анализируя полученные с обратной стороны Солнца снимки, пришли к выводу, что случившиеся взрывы стали причиной частичного разрушения и упрощения группы пятен. А этом значит, что шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, уменьшаются стремительно, уточняют астрономы.Ранее во вторник сообщалось, что заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и стартует период, когда некоторое время не будет вспышек.
новости, космос, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце
На Солнце произошли три сильнейшие вспышки

Три вспышки высшего уровня X произошли на Солнце

14:52 19.05.2026 (обновлено: 14:55 19.05.2026)
 
© xras.ruВспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
Вспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три вспышки высшего уровня X зафиксированы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца три вспышки высшего уровня X. Вся эта энергия растрачивается в данный момент на один несчастный Меркурий – ни одной другой планеты ближе Урана с той стороны сейчас нет", – говорится в сообщении.
Эксперты, анализируя полученные с обратной стороны Солнца снимки, пришли к выводу, что случившиеся взрывы стали причиной частичного разрушения и упрощения группы пятен. А этом значит, что шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, уменьшаются стремительно, уточняют астрономы.
Ранее во вторник сообщалось, что заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и стартует период, когда некоторое время не будет вспышек.
