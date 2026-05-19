https://crimea.ria.ru/20260519/na-solntse-proizoshli-tri-silneyshie-vspyshki-1156135648.html

На Солнце произошли три сильнейшие вспышки

На Солнце произошли три сильнейшие вспышки - РИА Новости Крым, 19.05.2026

На Солнце произошли три сильнейшие вспышки

Три вспышки высшего уровня X зафиксированы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T14:52

2026-05-19T14:52

2026-05-19T14:55

новости

космос

вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

солнце

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153236485_0:0:1388:781_1920x0_80_0_0_4a3cf4389d0e6e3254691bfb45060eff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три вспышки высшего уровня X зафиксированы на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Эксперты, анализируя полученные с обратной стороны Солнца снимки, пришли к выводу, что случившиеся взрывы стали причиной частичного разрушения и упрощения группы пятен. А этом значит, что шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, уменьшаются стремительно, уточняют астрономы.Ранее во вторник сообщалось, что заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и стартует период, когда некоторое время не будет вспышек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток солнечного ветра несет к Земле череду магнитных бурьКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце