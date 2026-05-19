На Солнце начнется мертвый сезон
Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория
2026-05-19T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Кроме того, ученые сообщили о вероятности магнитной бури на Земле во вторник, но со среды "все уйдет в полный ноль".Накануне сообщалось, что серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Способны причинить значительные разрушения: два крупных астероида приближаются к ЗемлеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуНовый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце
солнце, земля, новости, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, вспышки на солнце
На Солнце 20 мая ожидается начало мертвого сезона - ученые ИКИ РАН