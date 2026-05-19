На Солнце начнется мертвый сезон
Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Кроме того, ученые сообщили о вероятности магнитной бури на Земле во вторник, но со среды "все уйдет в полный ноль".Накануне сообщалось, что серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.
09:54 19.05.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМертвый сезон на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, и уже в среду начнется период, когда некоторое время не будут происходить вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события еще возможны, а начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон. Продлится он недолго, вероятно 2-3 суток, после чего начнут выходить активные центры с обратной стороны Солнца", - говорится в сообщении.
Кроме того, ученые сообщили о вероятности магнитной бури на Земле во вторник, но со среды "все уйдет в полный ноль".
Накануне сообщалось, что серия магнитных бурь обрушится на Землю 18 и 19 мая в связи с воздействием крупной коронально дыры на Солнце и сильными потоками солнечного ветра.
