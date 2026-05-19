На российский рынок выходит новый противоопухолевый препарат
2026-05-19T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России появится новый противоопухолевый препарат торипалимаб, зарегистрировать его в стране планирует уже в следующем году. Об этом пишет РИА Новости."Группа компаний "Р-Фарм" и международная фармацевтическая компания Dr. Reddy"s заключили соглашение о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата торипалимаб. По условиям соглашения все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях "Р-Фарм". Регистрация препарата в России ожидается в 2027 году", - отметили в компании.Эксперты уточняют, что препарат является одним из наиболее перспективных представителей класса ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, и представляет собой важную опцию при онкологических заболеваниях.В середине мая сообщалось, что российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Минздрав РФ ранее выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года.
