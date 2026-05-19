На развитие паромного сообщения через Керченский пролив выделят 5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.05.2026
На развитие паромного сообщения через Керченский пролив выделят 5 млрд рублей
2026-05-19T10:29
2026-05-19T10:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. На развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят пять млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина."На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ выделено 5 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив", – сказано в сообщении.Подчеркивается, что решение принято в преддверии летнего сезона, даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.При этом в правительстве напоминают, что для удобства отдыхающих работают все логистические маршруты в Крым, а переправа через Керченский пролив по-прежнему доступна как для пассажиров, так и для перевозки автомобильной и железнодорожной техники.Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто, которым запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщал ранее министр транспорта республики Арсений Козловский.
На развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят 5 млрд рублей - Мишустин

10:29 19.05.2026 (обновлено: 10:36 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. На развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят пять млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ выделено 5 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что решение принято в преддверии летнего сезона, даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.
При этом в правительстве напоминают, что для удобства отдыхающих работают все логистические маршруты в Крым, а переправа через Керченский пролив по-прежнему доступна как для пассажиров, так и для перевозки автомобильной и железнодорожной техники.
Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто, которым запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщал ранее министр транспорта республики Арсений Козловский.
