На развитие паромного сообщения через Керченский пролив выделят 5 млрд рублей
2026-05-19T10:29
10:29 19.05.2026 (обновлено: 10:36 19.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. На развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят пять млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ выделено 5 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что решение принято в преддверии летнего сезона, даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.
При этом в правительстве напоминают, что для удобства отдыхающих работают все логистические маршруты в Крым, а переправа через Керченский пролив по-прежнему доступна как для пассажиров, так и для перевозки автомобильной и железнодорожной техники.
Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто
, которым запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщал ранее министр транспорта республики Арсений Козловский.
