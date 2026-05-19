На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов

На Крымском мосту в преддверии курортного сезона до 145 увеличено количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в преддверии курортного сезона до 145 увеличено количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.По словам Козловского, это позволяет существенно увеличить пропускную способность моста."Одновременно мы можем проверять до 20 автомобилей в каждую сторону", - отметил глава минтранса РК.Он также добавил, что изменение схемы движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края, разделяющей транспортные потоки перед мостом, уже хорошо себя зарекомендовало. По словам Козловского, время прохождения пунктов досмотра сократилось, и это отмечают сами путешественники.Также возле Крымского моста строятся специальные пункты, в которых можно получить воду, а также в случае необходимости – медицинскую помощь, рассказал министр.Полный эфир выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8.00.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрШаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету

