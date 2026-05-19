На Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов
2026-05-19T14:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым
. На Крымском мосту в преддверии курортного сезона до 145 увеличено количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"Сейчас мы увеличили количество досмотровых пунктов: со стороны Тамани – на 20, со стороны Керчи – на 15-20. Получается, теперь у нас со стороны Тамани – до 80 (пунктов досмотра – ред.), со стороны Крыма – 65", - сказал руководитель ведомства.
По словам Козловского, это позволяет существенно увеличить пропускную способность моста.
"Одновременно мы можем проверять до 20 автомобилей в каждую сторону", - отметил глава минтранса РК.
Он также добавил, что изменение схемы движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края, разделяющей транспортные потоки перед мостом, уже хорошо себя зарекомендовало. По словам Козловского, время прохождения пунктов досмотра сократилось, и это отмечают сами путешественники.
Также возле Крымского моста строятся специальные пункты, в которых можно получить воду, а также в случае необходимости – медицинскую помощь, рассказал министр.
Полный эфир выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8.00.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Существует альтернативный маршрут через новые регионы, он оборудован и безопасен.
