Многоголосье Крыма: в Симферополе пройдет форум межнационального единства
2026-05-19T10:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Уникальный форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове, состоится 26 мая в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. Главная цель форума – приумножить национальное наследие, обсудить актуальные темы, связанные с межнациональным единством в Крыму и объединить представителей разных этнических групп, проживающих на полуострове.Мероприятие пройдет на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, в нем примут участие представители органов власти регионального и федерального уровней, действующие журналисты, представители культурных автономий Крыма, а также гости из воссоединенных регионов РФ. В течение дня планируется проведение трех сессий: "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".Форум пройдет в смешанном формате – спикеры будут присутствовать в зале, также предусмотрено подключение по видеоконференцсвязи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Многоголосье культур: на площадке РИА Новости Крым пройдет форум межнационального единства
