Многоголосье Крыма: в Симферополе пройдет форум межнационального единства
Многоголосье Крыма: в Симферополе пройдет форум межнационального единства

10:02 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Уникальный форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове, состоится 26 мая в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. Главная цель форума – приумножить национальное наследие, обсудить актуальные темы, связанные с межнациональным единством в Крыму и объединить представителей разных этнических групп, проживающих на полуострове.

"Крым по праву считается одним из самых многонациональных регионов России. И в этом – наша сила. Мир и межнациональное единство являются залогом успешного социально-экономического развития и безопасности в регионе. О том, какую работу проводят в Крыму по сохранению взаимоуважения и согласия, а также о том, как сохранить и приумножить наше богатое наследие, мы поговорим в рамках нашего форума", - подчеркнула руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.

Мероприятие пройдет на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, в нем примут участие представители органов власти регионального и федерального уровней, действующие журналисты, представители культурных автономий Крыма, а также гости из воссоединенных регионов РФ. В течение дня планируется проведение трех сессий: "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
Форум пройдет в смешанном формате – спикеры будут присутствовать в зале, также предусмотрено подключение по видеоконференцсвязи.
