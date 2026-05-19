Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
2026-05-19T17:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На прошлой неделе Киев совершил самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Украинские боевики убили 31 мирного россиянина, в том числе двоих детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.Всего за неделю ранения в результате ударов ВСУ получили 203 мирных россиянина, в том числе 18 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории боевики выпустили не менее 3619 боеприпасов.В Рязани при атаке погибли 4 человека и 28 получили ранения. В Шахтерске в ДНР при ударе дронов 16-летний подросток погиб и восемь человек пострадали. Девять мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы из-за атаки на жилые кварталы Белгорода. Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали от удара дрона по частному дому в селе Родниково Республики Крым.17 мая сообщалось, что при масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены люди. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что начиная с 3 часов утра силы ПВО отражали крупную атаку БПЛА на столичный регион.
ВСУ за неделю убили 31 мирного россиянина - Мирошник
"По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки. Три мирных жителя погибли и 16 получили ранения", - написал в своем канале МАКС Мирошник.
Всего за неделю ранения в результате ударов ВСУ получили 203 мирных россиянина, в том числе 18 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории боевики выпустили не менее 3619 боеприпасов.
В Рязани при атаке погибли 4 человека и 28 получили ранения. В Шахтерске в ДНР при ударе дронов 16-летний подросток погиб и восемь человек пострадали. Девять мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы из-за атаки на жилые кварталы Белгорода. Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали от удара дрона по частному дому в селе Родниково Республики Крым.
17 мая сообщалось, что при масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены
люди. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что начиная с 3 часов утра силы ПВО отражали крупную атаку БПЛА на столичный регион.
