Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
На прошлой неделе Киев совершил самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Украинские боевики убили 31 мирного россиянина, в том числе двоих детей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. На прошлой неделе Киев совершил самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Украинские боевики убили 31 мирного россиянина, в том числе двоих детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки. Три мирных жителя погибли и 16 получили ранения", - написал в своем канале МАКС Мирошник.
Всего за неделю ранения в результате ударов ВСУ получили 203 мирных россиянина, в том числе 18 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории боевики выпустили не менее 3619 боеприпасов.
В Рязани при атаке погибли 4 человека и 28 получили ранения. В Шахтерске в ДНР при ударе дронов 16-летний подросток погиб и восемь человек пострадали. Девять мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы из-за атаки на жилые кварталы Белгорода. Еще семь мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали от удара дрона по частному дому в селе Родниково Республики Крым.
17 мая сообщалось, что при масштабном налете дронов ВСУ на Подмосковье погибли и ранены люди. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что начиная с 3 часов утра силы ПВО отражали крупную атаку БПЛА на столичный регион.
