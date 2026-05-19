Кто в Крыму сможет получить единое пособие на детей
В 2026 году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Новые нормы касаются требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Новые нормы касаются требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи и порядка учета алиментов. Об этом сообщила на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по Республике Крым Татьяна Сапронова.
"При определении права на единое пособие официальный доход теперь должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период, то есть 216 744 рубля. Эта сумма не является порогом нуждаемости, она используется для проверки трудовой активности членов семьи. Важно знать, что правила "8 МРОТ" и проверка среднедушевого дохода это два разных этапа оценки", – отметила спикер.
Она напомнила, что среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе, а в Крыму эта величина в 2026 году составляет 18 371 рубль. При расчете среднедушевого дохода учитываются все виды доходов семьи, включая алименты, проценты по вкладам, пенсии и пособия.
Даже если семья проходит по доходу на человека, пособия могут не назначить, если кто-то из трудоспособных членов семьи не подтвердил свой минимальный трудовой доход и не имеет уважительных причин для его отсутствия. Доход родителя или другого трудоспособного члена семьи может быть меньше 8 МРОТ, если это обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Тогда начинает работать правило нулевого дохода.
"Суть правила заключается в том, что для получения пособия необходимо иметь либо трудовой доход, заработную плату, доход от предпринимательской деятельности, самозанятости, денежное довольствие, пенсию, либо иметь объективные причины, которые государство признает уважительными", – рассказала замуправляющего Соцфонда по РК.
К объективным причинам относят уход за ребенком, до достижения им возраста 3 лет, статус многодетной семьи, а также уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы и другие причины. Однако здесь имеются временные ограничения – такие причины учитываются в случае не менее 10 месяцев их наличия.
Кроме того, с этого года пособия по временной нетрудоспособности учитываются как доходы от трудовой деятельности. На граждан из новых субъектов Российской Федерации не распространяется правило дохода. Если у них не было трудовых доходов в расчетном периоде, в пособии не откажут. При оформлении выплаты необходимо подтвердить факт постоянного проживания на новых территориях, направив такое заявление на портал Госуслуг.
Татьяна Сапронова добавила, что отделение Социального фонда России по Крыму выплачивает единое пособие более 80 тысячам родителей и порядка 3 600 тысяч беременным женщинам.
Мера государственной поддержки предназначена для семей с детьми в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на медицинский учет на ранних сроках, то есть до 12 недель. Оформить выплату можно онлайн через портал Госуслуг, лично через клиентскую службу Отделения СФР или МФЦ по месту жительства.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. Также сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи выплата достигает 20 тысяч рублей.
