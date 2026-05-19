Крым в "мешке": когда на полуостров придет летняя жара
Крым в "мешке": когда на полуостров придет летняя жара
2026-05-19T10:52
Крым в "мешке": когда на полуостров придет летняя жара

В Крыму до конца мая не ожидается 30-градусная жара

10:52 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Резкого скачка летних температур, как это происходит сейчас в Москве, в Крыму в ближайшее время не ожидается. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В Москву пришел огромный гребень тепла с территории Казахстана. Это адвекция тепла. В Крыму такой аномальной жары не ожидается. Мы находимся в мешке прохладной воздушной массы. До конца рабочей недели и в выходные дни на полуострове пройдут временами дожди, завтра ожидаются сильные ливни, грозы", - рассказала Любецкая.
По словам начальника регионального гидрометцентра, сильная жара не прогнозируется в Крыму до конца мая. При этом температура воздуха в тени будет подниматься от 22 до 25 градусов тепла.
"Весной в северных районах Крыма, в степи, традиционно теплее, там сейчас до 24...25 градусов. В Симферополе, например, вчера был максимум +22 градуса, а сегодня и завтра воздух прогреется до +24 градусов", - уточнила она, добавив, что речь идет о значениях в тени. А на солнце - еще теплее.
Ранее сообщалось, что во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы.
На Кубани 19-21 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным порывистым ветром.
