Крым готов сотрудничать с Пакистаном в экономике и туризме – Аксенов

2026-05-19T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Визит делегации Пакистана в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике и туризме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с делегацией из исламской республики.В Крыму с трехдневным рабочим визитом находится делегация из Пакистана. В ее составе - президент партии "Авами Пакистан" Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр "Пуштун" Мухаммад Навид."Мы в Крыму всегда рады принимать иностранных гостей, настроенных на открытый и содержательный диалог. Визит делегации из Исламской Республики Пакистан в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике, туризме, образовании", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.Он поблагодарил гостей за проявленный к республике интерес и желание посетить Крым, несмотря на сложности, с которыми иностранцы могут столкнуться со стороны Украины и ее западных сателлитов.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе встречи с делегацией Пакистана выразил готовность выстраивать взаимодействие на межпарламентском уровне. Также обсуждались перспективы взаимодействия в сфере образования. По словам спикера парламента республики, Крым готов предоставить базу для подготовки пакистанских студентов по различным направлениям, в том числе в сфере медицины."Со своей стороны, представители руководства Пакистана заинтересованы в реализации совместных инициатив. По их мнению, Крым — перспективный, развивающийся регион. В их планах — направить на полуостров группу предпринимателей для поиска идей, направлений для инвестиций", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Делегация из Пакистана второй раз посещает КрымКрым движется к лучшему будущему – признание журналиста из ЭквадораВоздух будто опускается с небес: политолог из Японии поделился эмоциями от Крыма

