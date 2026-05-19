Крым готов сотрудничать с Пакистаном в экономике и туризме – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Крым готов сотрудничать с Пакистаном в экономике и туризме – Аксенов
пакистан, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма
Визит делегации Пакистана в Крым сможет придать импульс сотрудничеству республик – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Визит делегации Пакистана в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике и туризме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с делегацией из исламской республики.
В Крыму с трехдневным рабочим визитом находится делегация из Пакистана. В ее составе - президент партии "Авами Пакистан" Аймал Вали Хан, сенатор Исламской Республики Пакистан, председатель Группы дружбы Пакистана и России при Сенате ИРП, сенатор Исламской Республики Пакистан Фарук Умар, помощник сенатора Шах Сайд Абид, директор АНО Центр "Пуштун" Мухаммад Навид.
"Мы в Крыму всегда рады принимать иностранных гостей, настроенных на открытый и содержательный диалог. Визит делегации из Исламской Республики Пакистан в Крым сможет придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в экономике, туризме, образовании", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он поблагодарил гостей за проявленный к республике интерес и желание посетить Крым, несмотря на сложности, с которыми иностранцы могут столкнуться со стороны Украины и ее западных сателлитов.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе встречи с делегацией Пакистана выразил готовность выстраивать взаимодействие на межпарламентском уровне. Также обсуждались перспективы взаимодействия в сфере образования. По словам спикера парламента республики, Крым готов предоставить базу для подготовки пакистанских студентов по различным направлениям, в том числе в сфере медицины.
"Со своей стороны, представители руководства Пакистана заинтересованы в реализации совместных инициатив. По их мнению, Крым — перспективный, развивающийся регион. В их планах — направить на полуостров группу предпринимателей для поиска идей, направлений для инвестиций", - добавил он.
