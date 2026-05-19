Критические разрушения: газовые объекты Украины третий день под массированным ударом - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Критические разрушения: газовые объекты Украины третий день под массированным ударом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Объекты газовой инфраструктуры Украины поражены в Черниговской и Днепропетровской областях. Как сообщает украинская... РИА Новости Крым, 19.05.2026
13:21 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Объекты газовой инфраструктуры Украины поражены в Черниговской и Днепропетровской областях. Как сообщает украинская компания "Нафтогаз", есть критические повреждения.

"Удары нанесены сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры на Черниговщине. В результате на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования", – сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что удары по объектам предприятия продолжаются в течение трех суток. В частности, накануне были поражены активы группы "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Есть повреждения и разрушения, указали на предприятии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
