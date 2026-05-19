https://crimea.ria.ru/20260519/kogda-v-krymu-zapustyat-trolleybusy-ot-alushty-do-yalty-1156134916.html

Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты

Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты

Движение троллейбусов между Ялтой и Алуштой может быть возобновлено в июле этого года, после завершения капремонта участка трассы от Алушты до поселка Гурзуф... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T16:28

2026-05-19T16:28

2026-05-19T16:28

арсений козловский

минтранс россии

троллейбус

крым

новости крыма

транспорт

логистика

ремонт и строительство дорог в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110557/80/1105578037_0:300:2023:1438_1920x0_80_0_0_c86088310be31086c51e5f01b90c7916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов между Ялтой и Алуштой может быть возобновлено в июле этого года, после завершения капремонта участка трассы от Алушты до поселка Гурзуф. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.По его словам, троллейбусную контактную сеть от Гурзуфа до Ялты не меняли. Поэтому специалистам предстоит проанализировать, можно ли будет увязать новую контактную сеть со старой, чтобы запустить движение троллейбусов на всем маршруте.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8.00.На минувшей неделе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что подрядчик ремонтирует участок дороги Алушта-Ялта с отставанием от графика. Поставлена задача в течение недели нарастить количество рабочих и спецтехники и ускорить темпы работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на линию вывели новый троллейбус Новые маршруты и автобусы к летнему сезону запустят в КрымуКогда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений козловский, минтранс россии, троллейбус, крым, новости крыма, транспорт, логистика, ремонт и строительство дорог в крыму