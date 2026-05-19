Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты
Движение троллейбусов между Ялтой и Алуштой может быть возобновлено в июле этого года, после завершения капремонта участка трассы от Алушты до поселка Гурзуф... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T16:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов между Ялтой и Алуштой может быть возобновлено в июле этого года, после завершения капремонта участка трассы от Алушты до поселка Гурзуф. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.По его словам, троллейбусную контактную сеть от Гурзуфа до Ялты не меняли. Поэтому специалистам предстоит проанализировать, можно ли будет увязать новую контактную сеть со старой, чтобы запустить движение троллейбусов на всем маршруте.Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8.00.На минувшей неделе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что подрядчик ремонтирует участок дороги Алушта-Ялта с отставанием от графика. Поставлена задача в течение недели нарастить количество рабочих и спецтехники и ускорить темпы работ.
Движение троллейбусов от Алушты до Ялты могут возобновить в июле – минтранс Крыма