https://crimea.ria.ru/20260519/kiev-izvinilsya-pered-tallinom-za-svoy-bespilotnik-nad-estoniey-1156139359.html

Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией

Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией

Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее беспилотник, и принесла извинения властям республики. Об этом на пресс-конференции заявил министр... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T16:37

2026-05-19T16:37

2026-05-19T16:38

эстония

украина

в мире

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/17/1133753222_52:165:3054:1854_1920x0_80_0_0_abccdfb485a9332ed24c826cb6bddb95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее беспилотник, и принесла извинения властям республики. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну БПЛА, который, вероятно, был запущен с территории Украины, заявил ранее Певкур.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство ЛатвииМинистр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛАВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

эстония

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, украина, в мире, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости