Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее беспилотник, и принесла извинения властям республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее беспилотник, и принесла извинения властям республики. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну БПЛА, который, вероятно, был запущен с территории Украины, заявил ранее Певкур.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
эстония, украина, в мире, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией

Украина признала уничтожение своего дрона над территорией Эстонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее беспилотник, и принесла извинения властям республики. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну БПЛА, который, вероятно, был запущен с территории Украины, заявил ранее Певкур.

"Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения", - приводит слова эстонского министра обороны РИА Новости.

7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, при этом атака БПЛА осуществлялась из воздушного пространства Латвии.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
