https://crimea.ria.ru/20260519/khoroshaya-mina-pri-plokhoy-igre-zachem-ssha-oslablyayut-sanktsii-protiv-rossii-1156142497.html

Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России

Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продлевает период ослабления санкций в отношении морских поставок российской нефти и... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T22:36

2026-05-19T22:36

2026-05-19T22:36

россия

нефть

российская нефть

сша

санкции

санкции против россии

индия

политика

внешняя политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155666900_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_e22cfb46067a3d10a5a07ce42b64cc5f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продлевает период ослабления санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, чтобы решить собственные проблемы и выстроить взаимовыгодные отношения с Индией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне США решили продлить еще на 30 дней исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, сообщило агентство Reuters. Американский лидер заявлял, что делается это, чтобы смягчить дефицит поставок нефти и снизить высокие цены, вызванные закрытием Ормузского пролива, и пообещал вернуть санкции, как только энергетический рынок успокоится.По мнению Колесниченко, подобные действия и заявления свидетельствуют о том, что США и лично Трамп "пытаются делать хорошую мину при плохой игре".США заставили Европу покупать энергоносители только у них, и на фоне роста цен на нефть из-за персидского кризиса крупные американские компании стали очень хорошо зарабатывать. Но у рынка свои законы, так что внутренние цены на бензин в Штатах выросли более чем в 2,5 раза, а в преддверии выборов, которые состоятся осенью, такие события очень рискованны, добавил он.Это заставляет Трампа метаться, и он публично объявляет, что "разрешает" покупать российскую нефть для того, чтобы сбалансировать цены на мировом рынке, пояснил Колесниченко.Есть и другая сторона медали: попытка лидера США выстроить взаимовыгодные отношения с Индией – страной из состава БРИКС, к тому же очень перспективной с точки зрения развития высоких технологий, добавил политолог.При этом Индия на фоне всех турбулентных процессов в геополитике всегда подчеркивала, что уже более 60 лет имеет с Россией очень дружеские и партнерские отношения."И, наконец, заявление о том, что Индия будет и дальше продолжать покупать нефть, прозвучало после того, как там состоялся саммит министров иностранных дел БРИКС, где был и наш министр иностранных дел Сергей Лавров, и где было сделано достаточное количество не только заявлений, а и общих решений, которые объединяют страны БРИКС вот в тот прообраз будущего многополярного мира, который уже, по сути, формируется", – сказал эксперт.То, что этот процесс уже необратимый, хорошо понимают и в Европе, и в США, но никак не могут с этим согласиться, отсюда странные и порой шокирующие заявления в том числе в отношении РФ, считает он.В середине марте США частично сняли ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, отменив запрет на их покупку на месяц.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Индии, в Нью-Дели, 12–13 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

индия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нефть, российская нефть, сша, санкции, санкции против россии, индия, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко