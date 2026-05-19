Рейтинг@Mail.ru
Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/khoroshaya-mina-pri-plokhoy-igre-zachem-ssha-oslablyayut-sanktsii-protiv-rossii-1156142497.html
Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продлевает период ослабления санкций в отношении морских поставок российской нефти и... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T22:36
2026-05-19T22:36
россия
нефть
российская нефть
сша
санкции
санкции против россии
индия
политика
внешняя политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155666900_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_e22cfb46067a3d10a5a07ce42b64cc5f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продлевает период ослабления санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, чтобы решить собственные проблемы и выстроить взаимовыгодные отношения с Индией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне США решили продлить еще на 30 дней исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, сообщило агентство Reuters. Американский лидер заявлял, что делается это, чтобы смягчить дефицит поставок нефти и снизить высокие цены, вызванные закрытием Ормузского пролива, и пообещал вернуть санкции, как только энергетический рынок успокоится.По мнению Колесниченко, подобные действия и заявления свидетельствуют о том, что США и лично Трамп "пытаются делать хорошую мину при плохой игре".США заставили Европу покупать энергоносители только у них, и на фоне роста цен на нефть из-за персидского кризиса крупные американские компании стали очень хорошо зарабатывать. Но у рынка свои законы, так что внутренние цены на бензин в Штатах выросли более чем в 2,5 раза, а в преддверии выборов, которые состоятся осенью, такие события очень рискованны, добавил он.Это заставляет Трампа метаться, и он публично объявляет, что "разрешает" покупать российскую нефть для того, чтобы сбалансировать цены на мировом рынке, пояснил Колесниченко.Есть и другая сторона медали: попытка лидера США выстроить взаимовыгодные отношения с Индией – страной из состава БРИКС, к тому же очень перспективной с точки зрения развития высоких технологий, добавил политолог.При этом Индия на фоне всех турбулентных процессов в геополитике всегда подчеркивала, что уже более 60 лет имеет с Россией очень дружеские и партнерские отношения."И, наконец, заявление о том, что Индия будет и дальше продолжать покупать нефть, прозвучало после того, как там состоялся саммит министров иностранных дел БРИКС, где был и наш министр иностранных дел Сергей Лавров, и где было сделано достаточное количество не только заявлений, а и общих решений, которые объединяют страны БРИКС вот в тот прообраз будущего многополярного мира, который уже, по сути, формируется", – сказал эксперт.То, что этот процесс уже необратимый, хорошо понимают и в Европе, и в США, но никак не могут с этим согласиться, отсюда странные и порой шокирующие заявления в том числе в отношении РФ, считает он.В середине марте США частично сняли ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, отменив запрет на их покупку на месяц.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Индии, в Нью-Дели, 12–13 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
индия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155666900_150:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_bdd14d57c9cc831db0046c351b007d6c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нефть, российская нефть, сша, санкции, санкции против россии, индия, политика, внешняя политика, мнения, вадим колесниченко
Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России

США в третий раз продлили исключение из санкций закупку нефти из РФ ради

22:36 19.05.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз продлевает период ослабления санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, чтобы решить собственные проблемы и выстроить взаимовыгодные отношения с Индией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне США решили продлить еще на 30 дней исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти и нефтепродуктов, сообщило агентство Reuters. Американский лидер заявлял, что делается это, чтобы смягчить дефицит поставок нефти и снизить высокие цены, вызванные закрытием Ормузского пролива, и пообещал вернуть санкции, как только энергетический рынок успокоится.
По мнению Колесниченко, подобные действия и заявления свидетельствуют о том, что США и лично Трамп "пытаются делать хорошую мину при плохой игре".

"Потому что в этом очередном, третьем уже продлении "разрешения" торговать российской нефтью, кроются две составляющие. Первая, и самая ключевая на сегодняшний момент – это то, что Трамп настолько застрял в Иране, что это начало наносить серьезные проблемы внутриамериканской политике", – убежден Колесниченко.

США заставили Европу покупать энергоносители только у них, и на фоне роста цен на нефть из-за персидского кризиса крупные американские компании стали очень хорошо зарабатывать. Но у рынка свои законы, так что внутренние цены на бензин в Штатах выросли более чем в 2,5 раза, а в преддверии выборов, которые состоятся осенью, такие события очень рискованны, добавил он.
Это заставляет Трампа метаться, и он публично объявляет, что "разрешает" покупать российскую нефть для того, чтобы сбалансировать цены на мировом рынке, пояснил Колесниченко.
Есть и другая сторона медали: попытка лидера США выстроить взаимовыгодные отношения с Индией – страной из состава БРИКС, к тому же очень перспективной с точки зрения развития высоких технологий, добавил политолог.

"Индия – это очень перспективная территория сегодня, где самое большое количество населения и прогрессивная его молодая часть разбирается в вопросах высоких технологий. И в ближайшие 10-15 лет – я оцениваю так – Индия будет главным гигантом перспективы развития, который будет очень важен в партнерских отношениях с теми или иными странами", – сказал Колесниченко.

При этом Индия на фоне всех турбулентных процессов в геополитике всегда подчеркивала, что уже более 60 лет имеет с Россией очень дружеские и партнерские отношения.
"И, наконец, заявление о том, что Индия будет и дальше продолжать покупать нефть, прозвучало после того, как там состоялся саммит министров иностранных дел БРИКС, где был и наш министр иностранных дел Сергей Лавров, и где было сделано достаточное количество не только заявлений, а и общих решений, которые объединяют страны БРИКС вот в тот прообраз будущего многополярного мира, который уже, по сути, формируется", – сказал эксперт.
То, что этот процесс уже необратимый, хорошо понимают и в Европе, и в США, но никак не могут с этим согласиться, отсюда странные и порой шокирующие заявления в том числе в отношении РФ, считает он.
В середине марте США частично сняли ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, отменив запрет на их покупку на месяц.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидер России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Индии, в Нью-Дели, 12–13 сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНефтьРоссийская нефтьСШАСанкцииСанкции против РоссииИндияПолитикаВнешняя политикаМненияВадим Колесниченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01Рейд в Севастополе закрыли
22:57Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное
22:36Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
22:18Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
21:54В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
21:41"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
21:31Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
21:15Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
21:09В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России
20:59Над Крымом сбили беспилотники
20:41Во Львове люди разбили окна автобуса военкомов и спасли мобилизованного
20:29Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
20:11Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма
19:56В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
19:41ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
19:29За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
18:31Путин прибыл в Китай
Лента новостейМолния