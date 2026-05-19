Катер с пассажирами перевернулся на Байкале – под водой остаются люди

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Катер с пассажирами перевернулся на Байкале. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия, один человек госпитализирован, четверо остаются в воде, остальные – спасены.Прокуратура организовала проверку по факту происшествия и контролирует установление всех обстоятельств ЧП. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, всего в аэролодке находились 14 человек.На месте происшествия продолжают работать 30 человек и 11 единиц техники. Дополнительно туда направлена водолазная группа МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Катер с пассажирами перевернулся на Байкале. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия, один человек госпитализирован, четверо остаются в воде, остальные – спасены.
"По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой", – сказано в сообщении.
Прокуратура организовала проверку по факту происшествия и контролирует установление всех обстоятельств ЧП. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, всего в аэролодке находились 14 человек.
"Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются. Аэролодка подтянута к берегу", – проинформировали в ведомстве.
На месте происшествия продолжают работать 30 человек и 11 единиц техники. Дополнительно туда направлена водолазная группа МЧС России.
