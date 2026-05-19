Исторический полет: 18 лет назад в небо поднялся Sukhoi Superjet 100

18 лет назад, 19 мая 2008 года, впервые поднялся в небо российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Первый полет SSJ100 состоялся... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T15:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 18 лет назад, 19 мая 2008 года, впервые поднялся в небо российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Первый полет SSJ100 состоялся на аэродроме города Комсомольск-на-Амуре и продолжался 1 час 5 минут. Самолет пилотировали старший летчик-испытатель Александр Яблонцев и летчик-испытатель Леонид Чикунов. Они подняли лайнер на высоту 1200 метров, совершили четыре прохода над взлетно-посадочной полосой, сделали "коробочку" и успешно приземлились.Серийное производство SSJ100 было начато в 2011 году. Разработчиком и производителем самолета является компания "Гражданские самолеты Сухого". Лайнер предназначен для эксплуатации на авиалиниях протяженностью до 3000 километров в базовой комплектации и до 4500 километров в комплектации с увеличенной дальностью полета.Лайнер имеет оптимальное для российского рынка сочетание дальности и вместимости, хорошую экономичность и повышенный по сравнению с зарубежными аналогами уровень комфорта. На данный момент базовая версия самолета вмещает 103 пассажира. Лайнер совершает полеты дальностью до 4320 километров.Sukhoi Superjet 100 является первым российским пассажирским самолетом, разработанным с использованием цифровых технологий.SJ-100 – первый 100-местный самолет, на котором установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). Она специально разработана для оптимизации управления, предотвращения выхода за пределы разрешенных параметров полета, снижения нагрузки на экипаж, и обеспечения максимальной топливной эффективности. Кабина пилотов оснащена интуитивно понятными системами индикации и органами управления, разработанными совместно с пилотами.Самолет обладает высокой экономичностью, благодаря использованию передовых двигателей и оптимизированной аэродинамики. Это позволяет снизить расходы на топливо и обеспечить более эффективную эксплуатацию для авиакомпаний. Воздушное судно оснащено современными кабинами с просторными салонами, удобными креслами и передовыми системами развлечений. В 2011 году лайнер получил сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета, а через год стал первым российским пассажирским самолетом, сертифицированным Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).С 2008 по 2025 годы произведено 230 машин SSJ100, включая опытные и экспортные. По состоянию на конец 2025 года в эксплуатации находились 159 самолетов различных версий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

суперджет, самолет, россия, авиация, инфографика