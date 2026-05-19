Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
2026-05-19T21:15
В России начались летные испытания прототипа двуместного истребителя Су-57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанного российскими авиастроителями. Об этом сообщает Ростех со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - сказал Мантуров.
Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, отметили в Ростехе.
"Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства", – говорится в сообщении.
Эта версия российского многофункционального истребителя пятого поколения будет пользоваться успехом на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха.
"Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - цитирует его слова РИА Новости.
