Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанного российскими авиастроителями. Об этом сообщает Ростех со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, отметили в Ростехе.Эта версия российского многофункционального истребителя пятого поколения будет пользоваться успехом на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха."Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - цитирует его слова РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовкамиОт "Сарматов" до "Честного знака" – Путин получил доклад главы "Ростеха"
Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанного российскими авиастроителями. Об этом сообщает Ростех со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - сказал Мантуров.
Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, отметили в Ростехе.
"Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства", – говорится в сообщении.
Эта версия российского многофункционального истребителя пятого поколения будет пользоваться успехом на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха.
"Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - цитирует его слова РИА Новости.
