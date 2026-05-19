Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет

В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанного российскими авиастроителями.

2026-05-19T21:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанного российскими авиастроителями. Об этом сообщает Ростех со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.Машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, отметили в Ростехе.Эта версия российского многофункционального истребителя пятого поколения будет пользоваться успехом на зарубежных рынках, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха."Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - цитирует его слова РИА Новости.

