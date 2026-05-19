https://crimea.ria.ru/20260519/dvizhenie-poezdov-tavriya-posle-perekrytiya-krymskogo-mosta-aktualnye-dannye-1156130872.html

Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные

Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные

Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T12:47

2026-05-19T12:47

2026-05-19T12:47

новости крыма

поезд "таврия"

железная дорога

гранд сервис экспресс

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fec7c8e019a276d16342b75f2f719dec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.К полудню вторника в пути задерживается два поезда в Крым:- №028 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 2,5 часа;- №068 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 1,5 часа.Также задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма:- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 1 час;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 годуКрымские проводники стали лучшими в странеНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, гранд сервис экспресс, крым