Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные
Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.К полудню вторника в пути задерживается два поезда в Крым:- №028 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 2,5 часа;- №068 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 1,5 часа.Также задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма:- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 1 час;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов.
12:47 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
К полудню вторника в пути задерживается два поезда в Крым:
- №028 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 2,5 часа;
- №068 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 1,5 часа.
Также задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма:
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 1 час;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться", – добавили в пресс-службе.
