https://crimea.ria.ru/20260519/dvizhenie-poezdov-tavriya-posle-perekrytiya-krymskogo-mosta-aktualnye-dannye-1156130872.html
Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные
Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные
Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T12:47
2026-05-19T12:47
2026-05-19T12:47
новости крыма
поезд "таврия"
железная дорога
гранд сервис экспресс
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fec7c8e019a276d16342b75f2f719dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.К полудню вторника в пути задерживается два поезда в Крым:- №028 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 2,5 часа;- №068 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 1,5 часа.Также задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма:- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 1 час;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 годуКрымские проводники стали лучшими в странеНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9f2dea5c35d8acc09f9435f5714e2680.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, поезд "таврия", железная дорога, гранд сервис экспресс, крым
Движение поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста: актуальные данные
После перекрытия Крымского моста задерживаются в пути шесть поездов "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.
К полудню вторника в пути задерживается два поезда в Крым:
- №028 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 2,5 часа;
- №068 Москва – Симферополь отправлением 19 мая следует с опозданием на 1,5 часа.
Также задерживаются четыре поезда, следующих из Крыма:
- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;
- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;
- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 1 час;
- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться", – добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: