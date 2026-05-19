https://crimea.ria.ru/20260519/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1156095213.html
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T00:01
2026-05-19T00:01
2026-05-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124221808_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_6c2644ae9717d0f1426e91c1feeb25c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22…+24.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +20...+22 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260517/kogda-v-krymu-progreetsya-more-1156085681.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124221808_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_6bf132ec8a03a78b409222d94160b65f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +25 градусов и кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в горах +5…+8, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22…+24.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +20...+22 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +13...+15 градусов, днем +21...+23.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +12...+14, днем +22...+24 градуса.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.