https://crimea.ria.ru/20260519/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1156095213.html

Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.05.2026

Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T00:01

2026-05-19T00:01

2026-05-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124221808_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_6c2644ae9717d0f1426e91c1feeb25c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22…+24.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +20...+22 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260517/kogda-v-krymu-progreetsya-more-1156085681.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр