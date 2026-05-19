Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в горах +5…+8, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+18", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22…+24.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +20...+22 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +13...+15 градусов, днем +21...+23.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +12...+14, днем +22...+24 градуса.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24.
