Девять поездов "Таврия" задерживаются после перекрытия Крымского моста
Девять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T08:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Девять поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на понедельник. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов.По состоянию на 8 утра вторника в пути задерживается один поезд в Крым – №025 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 18 мая. Он следует с опозданием на 2,5 часа.Также задерживаются восемь поездов, следующих из Крыма:- №028 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 10,5 часов;- №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;- №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 6,5 часов;- №068 Симферополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 4,5 часа;- №078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 17 мая следует с опозданием на 2 часа;- №174 Евпатория – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 5 часов;- №092 Севастополь – Москва отправлением 17 мая следует с опозданием на 4 часа;- №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.
После перекрытия Крымского моста девять поездов "Таврия" задерживаются в пути
