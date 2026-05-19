Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск

2026-05-19T19:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пассажир бизнес-класса устроил драку в самолете и спровоцировал экстренную посадку рейса в Сургуте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел на борту самолета, который летел из Москвы в Иркутск. Виновником оказался житель Московской области.После этого экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Сургуте. "Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка", - добавила официальный представитель МВД.После этого самолет продолжил рейс в Иркутск.

