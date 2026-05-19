Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
Пассажир бизнес-класса устроил драку в самолете и спровоцировал экстренную посадку рейса в Сургуте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина...
Дебошир устроил драку на борту и экстренно посадил самолет из Москвы в Иркутск
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пассажир бизнес-класса устроил драку в самолете и спровоцировал экстренную посадку рейса в Сургуте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел на борту самолета, который летел из Москвы в Иркутск. Виновником оказался житель Московской области.
"Пассажир бизнес-класса нарушал общественный порядок во время полета, в том числе выражался грубой нецензурной бранью и оскорблял представителей авиакомпании. Когда один из окружающих попытался успокоить дебошира и попросил прекратить противоправное поведение, тот ударил его по лицу", - написала Волк в МАКС.
После этого экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Сургуте.
"Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка", - добавила официальный представитель МВД.
После этого самолет продолжил рейс в Иркутск.
