Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа

Война с Ираном спровоцировала острый кризис в Вашингтоне и ведет президента США Дональда Трампа к политическому краху. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Война с Ираном спровоцировала острый кризис в Вашингтоне и ведет президента США Дональда Трампа к политическому краху. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.На этом фоне усиливаются волнения республиканцев, представляющих колеблющиеся округа и штаты, что, по словам эксперта, связано с данными последних опросов, которые продолжают фиксировать падение рейтингов Трампа. Со ссылкой на исследование NYTimes/Siena Дудаков указывает на падение уровня поддержки Трампа до минимального значения с начала второго срока – 37%.Речь, по его данным, уже идет не только о двукратном взлете цен на топливо. Общий уровень инфляции в США быстро растет. Ипотека становится все дороже, и это дополнительные десятки тысяч долларов ежегодно, которые придется переплачивать почти каждой американской семье.Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса с 1980-х годов. 70% аграриев в США не могут позволить себе купить достаточно удобрений в разгар посевного сезона. Поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс.

