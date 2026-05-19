Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа
Война с Ираном спровоцировала острый кризис в Вашингтоне и ведет президента США Дональда Трампа к политическому краху. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T07:52
малек дудаков
сша
дональд трамп
конгресс сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Война с Ираном спровоцировала острый кризис в Вашингтоне и ведет президента США Дональда Трампа к политическому краху. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.На этом фоне усиливаются волнения республиканцев, представляющих колеблющиеся округа и штаты, что, по словам эксперта, связано с данными последних опросов, которые продолжают фиксировать падение рейтингов Трампа. Со ссылкой на исследование NYTimes/Siena Дудаков указывает на падение уровня поддержки Трампа до минимального значения с начала второго срока – 37%.Речь, по его данным, уже идет не только о двукратном взлете цен на топливо. Общий уровень инфляции в США быстро растет. Ипотека становится все дороже, и это дополнительные десятки тысяч долларов ежегодно, которые придется переплачивать почти каждой американской семье.Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса с 1980-х годов. 70% аграриев в США не могут позволить себе купить достаточно удобрений в разгар посевного сезона. Поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс.
На фоне войны с Ираном Трампа обвиняет в кризисе в стране половина избирателей – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Война с Ираном спровоцировала острый кризис в Вашингтоне и ведет президента США Дональда Трампа к политическому краху. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
"Демократы в Конгрессе на этой неделе планируют формально запретить Трампу продолжать боевые действия в Иране. Несколько дней назад голоса в нижней палате разделились ровно пополам во время попытки принятия антивоенной резолюции – 212 на 212. Однако с того момента брожения среди законодателей только усилились", – пишет Дудаков в своем канале в МАКС.
На этом фоне усиливаются волнения республиканцев, представляющих колеблющиеся округа и штаты, что, по словам эксперта, связано с данными последних опросов, которые продолжают фиксировать падение рейтингов Трампа. Со ссылкой на исследование NYTimes/Siena Дудаков указывает на падение уровня поддержки Трампа до минимального значения с начала второго срока – 37%.
"Сразу две трети американцев постфактум называют начало войны с Ираном ошибкой. По позициям республиканцев продолжают сильно бить последствия конфликта. Половина избирателей обвиняет лично Трампа в ухудшении своего финансового состояния", – отмечает эксперт.
Речь, по его данным, уже идет не только о двукратном взлете цен на топливо. Общий уровень инфляции в США быстро растет. Ипотека становится все дороже, и это дополнительные десятки тысяч долларов ежегодно, которые придется переплачивать почти каждой американской семье.
"Трамп может наложить вето на билль Конгресса о завершении войны с Ираном. Но для него такой сценарий станет символической пощечиной. И еще одним индикатором – никаких военных траншей Белый дом не получит. Придется грозить Ирану новым этапом войны в условиях истощения арсеналов и острого политического раздрая в Вашингтоне", – подытожил эксперт.
Двукратный взлет цен на удобрения и дизель вызвал лавину банкротств фермерских хозяйств в США и это может стать началом самого масштабного фермерского кризиса
с 1980-х годов. 70% аграриев в США не могут позволить себе купить достаточно удобрений в разгар посевного сезона. Поголовье скота в Америке сократилось до минимальных значений с 1951 года, что вызвало 20-процентный рост цен на говядину за прошедший год. А урожай пшеницы в США в этом сезоне может стать минимальным с 1919 года.
Из-за критической ситуации у американских фермеров
на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс.
