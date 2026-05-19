Большинство округов Херсонской области полностью обесточены
Большинство муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены утром во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Большинство муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены утром во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа, перечислил губернатор.И подчеркнул, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
владимир сальдо, херсонская область, новости, электричество, беспилотник (бпла, дрон), электроэнергия, отключение электроэнергии
