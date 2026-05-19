Большинство округов Херсонской области полностью обесточены - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Большинство округов Херсонской области полностью обесточены
Большинство муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены утром во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Полностью без света остались большинство округов Херсонской области

07:27 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Большинство муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены утром во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа, перечислил губернатор.
И подчеркнул, что энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
