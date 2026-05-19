Биолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа

Инициированное президентом США Дональдом Трампом усиленное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине в очередной раз доказало истинность РИА Новости Крым, 19.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Инициированное президентом США Дональдом Трампом усиленное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине в очередной раз доказало истинность утверждений РФ, сделанных задолго до начала СВО, о разного рода угрозах для России со стороны Запада у самых границ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, историк, политолог Армен Гаспарян.Он подчеркнул, что в текущем году осенью будет 10 лет, как появилась эта история про биолаборатории."Хорошо помню, я в эфире даже координаты места называл в Житомире, где она располагается. Что мы слышали? "Вы – путинская пропаганда", "Вы клевещете на Украину", "Вы мешаете развитию демократии"... Нас за это правозащитники в какие-то даже санкционные списки засовывали. А теперь все так спокойненько: "Да, в общем, было... чуть-чуть, скромненько, штук 13", – сказал Гаспарян.Он напомнил, что в России как раз и заявляли ранее о минимум 11 подпольных биолабораториях на Украине.Политолог отметил, что Украина не прекращала отрицать деятельность биолабораторий США на ее территории, при этом очерняя Россию и утверждая, что РФ намеренно придумывает, потому что завидует научному прогрессу у украинцев. Об этом заявлялось публично в СМИ, а сегодня нет ни слова о том, что все, о чем говорили в РФ, правда, заметил Гаспарян."Ноль новостей по поводу этих биолабораторий теперь уже на этом коллективном "потужном марафоне"... Мне кажется, даже человек с интеллектом опарыша задастся вопросом: "Слушайте, ну русские же об этом говорили..." – подытожил эксперт.В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил, что в ходе СВО были получены доказательства того, что на Украине рядом с границей РФ производились компоненты биологического оружия.Президент США Дональд Трамп в мае усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине. В документах посольства США в Киеве отмечалось, что Соединенные Штаты потратили около 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 таких лабораторий. Позже подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств.Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

