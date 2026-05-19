Какой сегодня праздник: 19 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 19 мая в России с профессиональным праздником поздравляют фармацевтов и вспоминают пионеров, 46 лет назад в Москве состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер", еще в этот день родились вьетнамский революционер Хо Ши Мин и любимец всех советских женщин, "комиссар Каттани" из сериала "Спрут", итальянский актер Микеле Плачидо.Что празднуют в мире19 мая 1922 года на Всероссийской конференции комсомола было принято решение "о повсеместном создании пионерских отрядов". Тогда же решили отмечать День пионерии. В СССР праздник считался одним из главных у советских школьников. А сейчас его отмечают все те, кто с радостью вспоминает свою пионерскую юность.19 мая в России с профессиональным праздником поздравляют фармацевтов. Праздник совсем молодой, утвержденный правительством РФ всего три года назад. Дату выбрали не случайно, а с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда на Руси открылась первая аптека, где не только продавали, но и готовили лекарства.Еще сегодня можно отметить День русской печи, День рождения кубика Рубика или День парусов на горизонте.Знаменательные событияВ 1586 году в устье реки Самары начато строительство русской крепости, которая позже разрослась в город Самару.В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: "Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!"В 1944 году в соответствии с новым курсом в отношениях между советскими органами и религиозными конфессиями в СССР принято решение о создании Совета по делам неправославных культов. Через два года мусульманам официально разрешат паломничество в Мекку.В 1980-ом в Москве состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине".В 1999 году Госдума РФ приняла закон о переименовании города Новгорода в Великий Новгород.Кто родилсяВ 1857 году родился американский биохимик и фармаколог, первооткрыватель адреналина Джон Джекоб Абель.В 1890 году родился вьетнамский революционер, политик и военный деятель, президент Вьетнама с 1945 по 1969 годы Хо Ши Мин.В 1904 году на свет появился советский кинодраматург, один из авторов сценария картины "Подвиг разведчика" Михаил Блейман.В 1920 году родился советский летчик-истребитель и маршал авиации Николай Скоморохов.Также 19 мая родились Народный артист РСФСР Николай Литвинов, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Майя Булгакова, советский прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян, итальянский актер и кинорежиссер, исполнитель роли комиссара Каттани в сериале "Спрут" Микеле Плачидо, уругвайская певица Наталия Орейро, российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

