Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась
Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась
2026-05-19T18:01
2026-05-19T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ялте девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку и скрылась. Ребенок госпитализирован, полиция и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Крыму и прокуратуры республики.Инцидент произошел в сквере "Юбилейный". В соцсетях сообщалось, что неизвестная девушка, раскачивая качели, нанесла удар ногой 8-летней девочке. Ребенок упал на асфальт и получил телесные повреждения.Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка.
Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась

18:01 19.05.2026 (обновлено: 18:12 19.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ялте девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку и скрылась. Ребенок госпитализирован, полиция и прокуратура проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Крыму и прокуратуры республики.
Инцидент произошел в сквере "Юбилейный". В соцсетях сообщалось, что неизвестная девушка, раскачивая качели, нанесла удар ногой 8-летней девочке. Ребенок упал на асфальт и получил телесные повреждения.

"После инцидента неизвестная покинула место происшествия, не удостоверившись в состоянии пострадавшей. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. Заявление от матери пострадавшей о произошедшем было незамедлительно зарегистрировано в управлении МВД России", - говорится в сообщении полиции.

Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц. По результатам проверки всем участникам будет дана правовая оценка.
Прокуратура Крыма контролирует ход процессуальной проверки, а также организовала собственную проверку исполнения законодательства о профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.
