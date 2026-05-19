315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России - РИА Новости Крым, 19.05.2026
315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

08:19 19.05.2026 (обновлено: 08:29 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников над Крымом, другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
