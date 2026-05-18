Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 18.05.2026
Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
2026-05-18T13:02
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
новости крыма
крым
симферополь
правосудие
закон и право
Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре

Жительницу Симферополя взяли под стражу за убийство мужа

13:02 18.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Симферополя арестована по обвинению в убийстве супруга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следкома, мужчина получил смертельные ранения в ходе пьяной ссоры.
По данным следствия, конфликт между фигуранткой и ее 48-летним супругом произошла вечером 15 мая в доме по улице Гавена. В результате мужчина получил множественные ножевые ранения и скончался на месте. Злоумышленницу задержали.
"Свою вину в совершенном убийстве фигурантка признала полностью. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, отметили у Следственном комитете.
