Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре
2026-05-18T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Симферополя арестована по обвинению в убийстве супруга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следкома, мужчина получил смертельные ранения в ходе пьяной ссоры.По данным следствия, конфликт между фигуранткой и ее 48-летним супругом произошла вечером 15 мая в доме по улице Гавена. В результате мужчина получил множественные ножевые ранения и скончался на месте. Злоумышленницу задержали."Свою вину в совершенном убийстве фигурантка признала полностью. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.Сейчас расследование уголовного дела продолжается, отметили у Следственном комитете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленногоУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоЖительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
