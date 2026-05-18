https://crimea.ria.ru/20260518/zhitelnitsa-simferopolya-zarezala-muzha-v-pyanoy-ssore-1156099455.html

Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре

Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 18.05.2026

Жительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссоре

46-летняя жительница Симферополя арестована по обвинению в убийстве супруга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следкома, мужчина получил... РИА Новости Крым, 18.05.2026

2026-05-18T13:02

2026-05-18T13:02

2026-05-18T13:02

гсу ск россии по крыму и севастополю

убийство

новости крыма

крым

симферополь

правосудие

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdfe592d70ce6ff6d03be8f8da40d65c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Симферополя арестована по обвинению в убийстве супруга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следкома, мужчина получил смертельные ранения в ходе пьяной ссоры.По данным следствия, конфликт между фигуранткой и ее 48-летним супругом произошла вечером 15 мая в доме по улице Гавена. В результате мужчина получил множественные ножевые ранения и скончался на месте. Злоумышленницу задержали."Свою вину в совершенном убийстве фигурантка признала полностью. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении.Сейчас расследование уголовного дела продолжается, отметили у Следственном комитете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленногоУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоЖительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, новости крыма, крым, симферополь, правосудие, закон и право